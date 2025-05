Toptennisster moet noodgedwongen op jonge leeftijd met pensioen: 'Ik kan geen normaal leven leiden'

Paula Badosa was voor het WTA 1000-toernooi in Madrid de grote publiekstrekker, maar de Spaanse nummer 9 van de wereld moest zich op het laatste moment terugtrekken voor het evenement in eigen land. De tennisster kampt met een chronische blessure en die gaat er in de toekomst voor zorgen dat ze op jonge leeftijd zal moeten stoppen.

Badosa haalde aan het begin van dit jaar de halve finales van de Australian Open en dat was voor het eerst dat ze zo ver wist te komen op een grandslamtoernooi. Sindsdien haalde ze nergens meer de kwartfinales en dat valt voor een groot deel toe te schrijven aan de chronische kwetsuur aan haar rug. De Spaanse moest zich afmelden voor haar partij in de vierde ronde in Miami en trok zich terug voor de grote toernooien van Indian Wells en Madrid.

'Ik kan geen normaal leven leiden'

De wereldtopper ging in gesprek met Eurosport dieper in op de problemen: "Het is een blessure die er altijd zal zijn. Deze keer is het anders. Ik kan de pijn aan de rechterkant wel managen, maar op sommige momenten heeft het invloed op mijn zenuw. Het is als een hernia. Ik kan ermee spelen, maar omdat het op mijn zenuw drukt, kan ik geen normaal leven leiden."

Badosa weet dan ook dat ze niet tot op late leeftijd door kan spelen, maar wil niet snel opgeven: "Ik ben erg koppig. Voordat ik met pensioen ga, moeten de artsen me dat vertellen. Ik heb dagelijks contact met ze. Ik heb het al vaker gezegd: totdat er geen andere oplossing is, ga ik door met injecties, ook al weet ik hoe slecht ze voor me zijn en hoe schadelijk ze voor mijn lichaam zijn."

"Ik heb geaccepteerd dat ik jong met pensioen ga en dat ik de volgende dag meteen geopereerd word", vervolgt de Spaanse. "Dat weet ik al sinds ik last kreeg van die klachten. Tennis geeft me elke dag zoveel. Als ik dit op welke manier dan ook kan volhouden, dan probeer ik dat."

Voormalig nummer 2 van de wereld

Badosa nestelde zich in 2021 tussen de grote namen in de tenniswereld. Ze won verrassend het grote toernooi van Indian Wells, bereikte voor eigen publiek in Madrid de halve finales en stond op Roland Garros in de halve finales. Die sterke prestaties zorgden ervoor dat ze in april 2022 zelfs even de nummer 2 van de wereld was. Inmiddels staat ze op de negende plek.

Relatie met bekende tennisser

Badosa heeft overigens een relatie met collega-tennisser Stefanos Tsitsipas. De twee zijn sinds juni 2023 een setje. De Griek brak in 2019 definitief door met zijn eindzege op de ATP Finals, haalde twee grandslamfinales en was op zijn hoogtepunt de nummer 3 van de wereld. De laatste jaren worstelt hij echter met zijn vorm en Tsitsipas is inmiddels terug te vinden op de achttiende plek van de wereldranglijst. In Madrid verloor hij afgelopen week in de derde ronde.