Nummer 167 van de wereld vol ongeloof na uitschakelen van tennistopper Stefanos Tsitsipas op Roland Garros

De tweede ronde van Roland Garros is pas net begonnen, maar Stefanos Tsitsipas moet alweer inpakken en naar huis. De Griekse toptennisser was als twintigste geplaatst in Parijs, maar liep tegen een sensationale nederlaag aan.

Tsitsipas moest tegen de nummer 167 van de wereld en zou zich dus 'wel even' langs Matteo Gigante slaan. Maar de 23-jarige Italiaan dreef de drie jaar oudere Griek tot wanhoop. Gigante won de eerste set en zag Tsitsipas slordiger en slordiger worden. Met liefst 49 onnodige fouten bleek wel hoe matig Tsitsipas voor de dag kwam op het Franse gravel. Hij won de tweede set nog met moeite (7-5), maar daarna dicteerde de onbekende Italiaan.

Dramatische Grand Slam-statistieken

De Griek wordt al jaren tot de toptennissers gerekend, maar stelt op de Grand Slams eigenlijk vrijwel altijd teleur. Twee finales prijken er op zijn palmares: in 2021 verloor hij van Novak Djokovic in de finale van Roland Garros en twee jaar later was de Serviër hem weer de baas in een eindstrijd, toen op de Australian Open. Sinds die finale in 2023 volgden nog maar twee kwartfinales op Grand Slams. Zijn laatste vier Grand Slams eindigden allemaal in de eerste of tweede ronde, zoals nu.

Gigante vol ongeloof

Gigante zat vol ongeloof op zijn bankje na zijn sensationele zege op Tsitsipas. Met zijn handen achter zijn hoofd, zijn ogen zo groot als schoteltjes en een grijns van oor tot oor op zijn gezicht kon hij zijn prestatie nauwelijks bevatten. Hij mag zich gaan opmaken voor een partij in de derde ronde tegen de toptennisser Ben Shelton. De 22-jarige Amerikaan staat op plek dertien van de wereld en is daarmee nog weer wat beter dan nummer twintig Tsitsipas. Shelton mocht zonder te spelen naar de derde ronde,. Zijn tegenstander in de tweede ronde, de Fransman Hugo Gaston, trok zich terug na zijn zege in de eerste ronde.

Geliefde aanmoedigen

Tsitsipas zit nog wel in het dubbelspel én kan in Parijs zijn geliefde nog steunen. De Spaanse toptennisster Paula Badosa speelt haar partij in de tweede ronde donderdag tegen de Roemeense Gabriela Ruse. Badosa en Tsitsipas zijn al jaren samen en worden regelmatig omgedoopt tot Tsitsidosa.

