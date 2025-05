Populair tenniskoppel doet boekje open over trouwplannen: 'Liefde komt op de eerste plaats'

Het populaire tenniskoppel Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas komt deze komende week in actie op grandslamtoernooi Roland Garros. De twee zijn sinds 2023 samen, maar gingen vorig jaar nog een tijdje uit elkaar. Nu weten ze zeker dat deze liefde 'voor altijd' is.

Ze geven een gezamenlijk interview aan Downtown in aanloop naar Roland Garros. "Het is de grootste liefde die ik in mijn 26-jarige leven heb gevoeld", vertelt Tsitsipas. De Griek wil ook graag de rest van zijn leven met Badosa doorbrengen.

De nummer achttien van de wereld zou dan ook graag willen trouwen met zijn vriendin. Al zijn er nog geen concrete plannen voor een bruiloft. "Voor mij is het huwelijk in zo'n situatie iets heel normaals. Ik voel geen druk over wanneer of op welke manier we zullen trouwen."

De 27-jarige Badosa is het daarmee eens. “Het huwelijk is een verbinding van twee zielen. Dat gebeurt heel natuurlijk op een bepaald moment", denkt de Spaanse. "We voelen geen druk. Liefde en connectie in het dagelijks leven komt op de eerste plaats."

'Mooiste momenten'

De focus ligt nu in ieder geval op het grandslamtoernooi in Parijs. Hoewel ze liever tijd samen doorbrengen buiten de tennisbaan. "Als je alles rondom de topsport achter je laat, kun je gewoon een normaal mens zijn bij elkaar", zegt Tsitsipas. "We beleven onze mooiste momenten buiten het tennisseizoen. Zonder druk, verwachtingen en andere mensen."

"Dan krijgt onze relatie een nieuwe dimensie", vervolgt hij. "Veel rustiger. Dan zijn we beiden de beste versie van onszelf." Badosa moest eerder dit seizoen ook noodgedwongen meer rust nemen. Ze lijdt namelijk aan een chronische rugblessure. "Het is een blessure die er altijd zal zijn. Ik kan de pijn aan de rechterkant wel managen, maar op sommige momenten heeft het invloed op mijn zenuw. Het is als een hernia. Ik kan ermee spelen, maar omdat het op mijn zenuw drukt, kan ik geen normaal leven leiden", vertelde ze daarover openhartig tegen Eurosport.

Tijdelijke relatiebreuk

Gelukkig heeft ze nog steeds haar grote liefde aan haar zijde, ook al dreigde het bijna mis te gaan tussen de twee. De Griek zorgde er echter een jaar later voor dat de relatie bijna klapte. Hij had het op dat moment zwaar en gaf aan dat hij behoefte had aan een tijdelijke breuk. Tsitsipas bedacht zich echter enkele weken later en sindsdien zijn de twee weer samen.