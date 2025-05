Dit is Stefanos Tsitsipas: toptennisser verdronk bijna, is gek op stroopwafels en heeft relatie met bekende collega

Het leek een kwestie van tijd voordat Stefanos Tsitsipas zijn eerste grandslamtitel zou gaan winnen, maar het is hem nog altijd niet gelukt. De Griek waagt op Roland Garros een nieuwe poging en dat doet hij met de steun van een bekende collega. Dit is alles wat je moet weten van toptennisser Tsitsipas.

Tsitsipas werd op 12 augustus 1998 geboren in de Griekse hoofdtad Athene. Dat hij uiteindelijk tennisser is geworden zal weinigen hebben verbaasd, want zijn beide ouders waren gek van het spelletje. Zijn moeder Julia, die oorspronkelijk Russisch is, was zelfs de nummer 1 bij de junioren, maar kwam bij de senioren nooit verder dan de 194ste plaats op de wereldranglijst.

Stefanos is de oudste van vier kinderen. Broertjes Petros en Pavlos en zusje Elisavet tennissen ook allemaal, maar het meeste tennistalent is duidelijk bij het eerste kind terecht gekomen. Tsitsipas timmerde als junior al flink aan de weg en was in 2016 een tijdje de nummer 1 in de jeugd. Het lukte hem in het enkelspel niet om een grandslamtitel te winnen, maar dat deed hij wel in het dubbelspel. Samen met Kenneth Raisma was hij de beste in het jongenstoernooi.

Speciale band met Nederland én stroopwafels

Het was dan ook een kwestie van tijd voordat hij de stap naar de senioren zou maken en die kans kreeg hij in Rotterdam. Toernooidirecteur Richard Krajicek zag het helemaal zitten in de Griek en gaf hem in 2017 een wildcard voor het ABN Amro Open. Tsitsipas maakte in Ahoy zijn debuut op de ATP Tour, maar verloor in de eerste ronde van uiteindelijke winnaar Jo-Wilfried Tsonga.

De beslissing om de Griek een wildcard te geven, levert Krajicek nog altijd veel op, want de Griek doet sindsdien bijna elk jaar mee in Rotterdam. Tsitsipas heeft dan ook een speciale band met Nederland en dat komt mede door het eten. "Ik kwam hier in 2012 voor het eerst bij een juniorentoernooi en at toen mijn eerste stroopwafel, zalig! Hagelslag, ook zoiets heerlijks. Ik zie de Nederlanders als de pioniers op het gebied van het zoete eten", vertelde Tsitsipas dit jaar in aanloop naar het evenement in Rotterdam.

Doorbraak tegen Roger Federer

Waar Tsitsipas bij zijn eerste optreden in Rotterdam nog als groot talent bekendstond, is hij inmiddels een gevestigde naam. De Griek brak in 2019 door op de Australian Open. Hij speelde in de vierde ronde tegen Roger Federer, die de voorgaande twee jaar de titel had gewonnen. Daar trok Tsitsipas zich niets van aan, want hij versloeg de Zwitser in vier sets en haalde uiteindelijk de halve finales. Later dat jaar won hij zelfs de ATP Finals.

Drama op Roland Garros

Het leek daarna een kwestie van tijd voordat Tsitsipas een grandslamtoernooi zou winnen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Hij was in 2021 op Roland Garros wel al heel dichtbij. Tsitsipas nam in de finale tegen Novak Djokovic een 2-0 voorsprong in sets, maar zag de Servische tennislegende de partij helemaal omdraaien. Djokovic was in 2023 in de finale van de Australian Open ook te sterk voor Tsitsipas.

Vader redt Tsitsipas uit het water

Dat Tsitsipas überhaupt is uitgegroeid tot een topspeler is een wonder, want hij was ooit bijna verdronken. De tennisser was in oktober 2016 samen met een vriend aan het zwemmen langs de kust van Kreta en werden toen ineens meegevoerd door de sterke stroming. In paniek stribbelden ze flink tegen, maar daardoor raakten ze alleen maar vermoeider.

Vader Apostolos zag het gebeuren en redde het tweetal wonder boven wonder. "Hij was een held", vertelde Tsitsipas er later over in een vlog. Hij bekijkt het leven sindsdien door een andere bril: "Op die dag zag ik het leven uit een ander perspectief. Ik herinner me nog hoe erg ik er mentaal door veranderd ben."

Ondanks die mentale verandering slaagde hij er nog niet in om een grandslamtitel te winnen en de afgelopen jaren lijkt hij juist alleen maar verder van dat doel af te raken. Tsitsipas was jarenlang onderdeel van de top-10, maar is daar inmiddels uitgevallen. Maar wie ongelukkig is in het spel, is vaak wel gelukkig in de liefde en dat geldt ook voor Tsitsipas.

Relatie met bekende collega

De Griek besloot twee jaar geleden de stoute schoenen aan te trekken en hij stuurde de Spaanse tennisster Paula Badosa een berichtje via sociale media. De twee raakten aan de praat en dat leidde al snel tot meer. De tennissers kregen een relatie en stonden even later zelfs samen op de baan op Wimbledon. Het duo werd door fans al snel omgedompeld tot Tsitsidosa.

Tsitsipas belandde daarna echter in een mindere periode en besloot dat hij een pauze wilde. Een break is meestal een slecht teken, maar voor tennissers is het juist iets goeds en dat bleek ook bij Tsitsipas en Badosa. Ze kwamen even later weer bij elkaar en zijn nog altijd een koppel. Onlangs hintten ze zelfs op een volgende stap in hun relatie.

Roland Garros

Tsitsipas hoopt met de steun van de Spaanse zijn topvorm weer terug te gaan vinden en wie weet lukt hem dat wel op Roland Garros. De Griek was in 2021 tenslotte al eens één set verwijderd van zijn eerste grandslamtitel op het gravel in Parijs. Hij heeft dus goede herinneringen aan de Franse hoofdstad en misschien geeft zijn relatie met Badosa hem wel het laatste zetje in de stad van de liefde.