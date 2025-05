Geliefde van tennisicoon RIchard Krajicek stond doodsangsten uit: 'Ik werd binnengereden in een rolstoel'

Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse oud-tennistopper Richard Krajicek, heeft in haar loopbaan als model heftige dingen meegemaakt. De columniste, boekenauteur en podcastmaker stond een keer doodsangsten uit.

In haar wekelijkse column voor De Telegraaf blikt Deckers terug op een keer dat ze als model aan het werk was in Phoenix, Arizona. Ze belandde in 'de meest wonderlijke wachtkamer waar ik ooit heb gezeten',

Het was bloedheet in Arizona en de partner van de winnaar van Wimbledon 1996 had last van uitdrogingsverschijnselen. Dat had weer te maken met het soort kleren dat ze moest showen: de wintercollectie.

Mond houden

Dat het voor de modellen oncomfortabel was, of zelfs gevaarlijk, om zich bij die temperaturen in dikke lagen kleding te hullen, dat boeide niemand. "Je kreeg goed betaald, toch? Nou, mond houden dan", herinnert Deckers zich.

En zo kwam het dat ze van haar stokje ging en naar een ziekenhuis moest worden gebracht. "Ik werd binnengereden in een rolstoel, want ik kon mijn ledematen niet meer zo goed bewegen, was onwijs duizelig en kon ook bijna niet meer praten."

IJlen in de rolstoel

Ze kreeg aldaar niet de behandeling waarnaar ze verlangde. Ze werd sowieso niet echt behandeld, want eerst moest ze urenlang formulieren invullen, bewijzen dat ze in Nederland correct was verzekerd en bellen met die verzekeraar. "En ondertussen lag ik maar te ijlen in die rolstoel", schrijft ze.

Toen eindelijk een dokter genoeg overtuigd was van Deckers' verzekerde status, kreeg ze van hem een lullige diagnose en aansporing: "Voortaan meer water drinken.' Vlug werd er nog een infuus in Deckers geprikt en daarna mocht ze ophoepelen. Om de dag erna om 5 uur 's ochtends alweer bij de grimeur te worden verwacht.

Schuldig

In haar stukjes schrijft Deckers over haar belevenissen in en om het huis. Zo beschreef ze eerder in mei dat ze dol is geprakte avocado's op toast, maar dat ze heeft ontdeekt dat de teelt van die groene vruchten veel schade toebrengt aan de natuur.

Plots voelt ze zich erg schuldig over haar voorliefde voor het groene spul. "Het voelt een beetje overdreven om te denken dat er watercrises ontstaan omdat ik zo graag een boterham met avocado eet, maar feitelijk is het natuurlijk wél zo", schrijft ze.