Oud-toptennisser Richard Krajicek 'opgelucht' na medische ingreep: 'We richten ons nu op zijn herstel'

Oud-tennisser Richard Krajicek heeft onlangs een hartoperatie gehad. Dat schrijft zijn partner Daphne Deckers op sociale media. Daarop is Krajicek te zien met een grote beterschapsballon met de tekst 'ik hou zoveel van jou'.

"Ik wil jullie namens Richard een update geven: hij heeft een hartoperatie gehad", legt Deckers uit. "Een PEARS-operatie om precies te zijn, waarbij zijn verwijde aorta van buitenaf wordt gesteund door een op maat gemaakte prothese van meshmateriaal. Het was een hele ingreep maar het is allemaal goed gelukt, dus we zijn blij en opgelucht."

Geliefde van tennisicoon RIchard Krajicek stond doodsangsten uit: 'Ik werd binnengereden in een rolstoel' Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse oud-tennistopper Richard Krajicek, heeft in haar loopbaan als model heftige dingen meegemaakt. De columniste, boekenauteur en podcastmaker stond een keer doodsangsten uit.

Groot litteken

Haar 53-jarige echtgenoot heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. "We richten ons nu op zijn herstel", aldus Deckers. Zij dankt het team in het Amsterdam UMC voor de goede zorgen. Op de foto die Deckers op Instagram deelde is te zien hoe Krajicek een groot litteken heeft ter hoogte van zijn borst.

In de reacties regent het steunbetuigingen aan Krajicek en Deckers. 'Jeeee wat een heftige operatie. Heel erg veel sterkte', reageert voormalig topschaatsster Marianne Timmer. Kjeld Nuis en Estelle Cruijff, de ex van oud-voetballer Ruud Gullit, laten een hartje achter.

Van tenniskampioen tot toernooidirecteur

De voormalig tennisser met Tsjechische roots is nog altijd de enige Nederlandse man die een grandslamtitel achter zijn naam heeft staan. In 1996 won hij Wimbledon, wat wordt gezien als het meest prestigieuze toernooi in het tennis. Zijn beste prestaties op de andere slams zijn halve finales op de Australian Open en Roland Garros. Na zijn carrière werd hij toernooidirecteur van het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam, een functie die Krajicek nog altijd beoefent.

'Afschuwelijke dood' roept vragen op bij vrouw van ex-toptennisser Richard Krajicek Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse oud-toptennisser Richard Krajicek, heeft onlangs een beladen podcast opgenomen met voormalig schaatser Mark Tuitert. Daarin komt ook de moeder van Tuitert aan bod, die zelfmoord pleegde. Ook Deckers maakte van dichtbij mee dat iemand niet meer wilde leven.

Daarnaast heeft hij zijn eigen Krajicek Foundation, die zich inzet voor een gezondere leefstijl onder jongeren. Afgelopen jaar werd Krajicek door koning Willem-Alexander voor beloond met een Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft.

Privéleven

In 1999 trouwde de tennisser met zijn huidige partner Daphne Deckers. Samen kregen ze twee kinderen: Emma en Alec. Zij dragen de achternaam van hun moeder. Krajicek is de halfbroer van oud-tennisster Michaëlla Krajicek.