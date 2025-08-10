Suzan Lamens is al enige tijd de beste Nederlandse tennisster op de wereldranglijst. De 26-jarige tennisster maakt pas sinds vorig jaar haar opmars in de top 100. In 2025 maakte ze haar debuut op verschillende grandslamtoernooien.

Lamens maakte in 2022 haar debuut op het hoogste niveau van de WTA. Ze is daarmee een laatbloeier. Lange tijd bleef ze hangen ronde plek 200 van de wereldranglijst. Tot haar doorbraak in 2024.

Doorbraak

Namens Nederland versloeg ze top tien-speelster Jelena Ostapenko op de Billie Jean King Cup. Direct daarna won ze haar eerste WTA125-titel door de Oeiras Ladies Open te winnen in Portugal. Ze maakte pas écht naam toen ze in oktober als ongeplaatste speler de Japan Open (WTA250) op haar naam schreef. Een grote stunt.

Het leverde haar een notering in de top 100 van de wereld op. Als nummer 60 van de wereld is ze de beste tennisster van Nederland én plaatst ze zich automatisch voor de grandslamtoernooien. Ze maakte haar debuut op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. In Australië won ze meteen haar eerste wedstrijd op het allerhoogste niveau.

Kiki Bertens

De tennisster uit het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs neemt het stokje enigszins over van Kiki Bertens, de jarenlange Nederlandse kopvrouw. De vergelijking is snel gemaakt, ook als je bedenkt dat ze onder dezelfde trainer naar de top zijn gebracht. Martin van der Brugghen weet precies hoe hij een pupil kan helpen. Lamens, die op 6-jarige leeftijd begon met tennis, ziet hem zelfs bijna als 'een tweede vader'.

Lamens woont inmiddels in Dordrecht en heeft met haar 6000 volgers niet het influencerleven dat tenniscollega's van haar wel hebben. Op Instagram is te zien hoe ze geniet van haar reizen en soms zelfs een feestje meekijkt. Ze heeft geluk, want weinig feestvierders zullen haar nog herkennen.

Relatie en hobby

Lamens heeft al meer dan een jaar een vriend, is te zien aan haar Instagram. Ze woont inmiddels zelfs samen met haar vriend JP, over wie verder weinig bekend is. "Hij is vorig jaar ook best een aantal weken met mij meegegaan. Dat was echt super leuk", vertelt ze aan de KNLTB.

Ze is veel op reis en moet haarzelf vaak vermaken. Daar helpt haar grootste hobby, het lezen van boeken, enorm bij. "Ik ben echt gek op boeken, ik heb zoveel boeken en ik lees heel veel." Ze vertelt liefst veertig boeken per jaar te lezen.