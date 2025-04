Britse tennisser pleegt 'hoogverraad' richting Novak Djokovic: 'Ik heb besloten mij terug te trekken'

De Britse tennisser Jay Clarke heeft zich teruggetrokken uit de rechtszaak die de Professional Tennis Players Association (PTPA) – opgericht door Novak Djokovic – heeft aangespannen tegen de bestuursorganen in de tennissport. Onder leiding van de Servische superster is de spelersvakbond een 'burgeroorlog' gestart in de tenniswereld. Nu moet de PTPA de strijd echter voortzetten zonder een belangrijke eiser.

Met Djokovic als uithangbord heeft de PTPA rechtszaken aangespannen in New York, Brussel en Londen tegen ‘corrupte bestuursorganen’, waarbij Wimbledon als een van de ‘medeplichtigen’ wordt genoemd. De beschuldigingen zorgen voor flinke opschudding in de tenniswereld. Djokovic en de Canadese veteraan Vasek Pospisil, één van de eisers, richtten de PTPA in 2019 op. Later werd Ahmad Nassar aangesteld als CEO, die professioneel tennis omschreef als 'kapot' in een verklaring bij de aankondiging van de rechtszaak.

De verklaring werd ondertekend door elf professionele tennissers, zowel gevestigde namen als nieuwkomers, en ook de PTPA zelf treedt op als eiser. De organisatie stelt dat de zaak volledige steun heeft van haar raad van bestuur, waaronder Djokovic, Ons Jabeur en Hubert Hurkacz. Djokovic pleitte al twee jaar voor juridische stappen, gesteund door enkel- en dubbelspelers binnen de PTPA.

Novak Djokovic ziet Jay Clarke afhaken

Clarke, momenteel de nummer 277 van de wereld, was een van de zes spelers die als eiser werd genoemd in de zaak in Londen. In deze 'strijd tegen het monopolie' wordt beweerd dat de Brit niet werd toegestaan om zich te laten sponsoren door het alcoholmerk Grey Goose.

De 26-jarige Brit heeft vandaag aangekondigd zich terug te trekken uit de zaak. "Hoewel ik nog steeds achter veel van mijn opmerkingen sta en geloof dat er behoefte is aan meer steun voor spelers, met name op de lagere niveaus van de sport, heb ik besloten om me terug te trekken als eiser", aldus Clarke. "Ik ben het niet helemaal eens met de manier waarop de zaak is aangepakt, en in dit stadium van mijn carrière is het belangrijk dat ik me volledig op mijn tennis kan richten, zonder externe afleidingen."

Tenniswereld opgeschud

De onverwachte beslissing van Clarke om zich terug te trekken uit de juridische strijd heeft speculaties doen oplaaien over de mogelijke gevolgen voor zowel de rechtszaak als de carrière van de Brit. Clarke was een belangrijke eiser in de zaak en zijn vertrek roept vragen op over de sterkte van de zaak. Dit zou wel eens invloed kunnen hebben op Djokovic, die zich al lange tijd sterk maakt voor verandering in het tennislandschap.