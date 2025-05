Dominantie: toptennisster stoot door naar laatste 16 op Roland Garros zonder een set te verliezen

Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, heeft niet verrassend de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De toptennisster uit Belarus rekende in twee sets af met de Servische Olga Danilovic: 6-2 6-3. Na een uur en 21 minuten benutte ze haar tweede matchpoint.

De als eerste geplaatste Sabalenka jaagt in Parijs op haar eerste titel van het Franse grandslamtoernooi. Alleen in 2023 wist de Belarussische de halve finales te bereiken. Ze neemt het in de vierde ronde op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova, die de Deense Clara Tauson versloeg (7-6 (4) 6-4).

Hoge verwachtingen

Alle ogen zijn dit toernooi gericht op de Belarussische. De verwachtingen van de nummer 1 van de wereld zijn hoog, en tot nu toe maakt ze die meer dan waar. De 27-jarige gaat ruim aan kop in de ranglijst van de WTA met 10.683 punten; bijna 4000 punten meer dan de nummer twee: Coco Gauff (Amerika).

Tijdens haar openingspartij sloeg de tennisster al keihard toe. Ze gaf Kamilla Rakhimova, de nummer 75 van de wereld, geen schijn van kans: 6-1, 6-0 in iets meer dan een uur tijd. De 27-jarige verkeert al maanden in topvorm. Ze won in 2024 drie titels, stond in zes finales en boekte maar liefst 34 overwinningen in veertig partijen. Eerder deze maand versloeg ze Coco Gauff in de eindstrijd van het graveltoernooi in Madrid.

Nog geen enkele set verloren

Een rechtstreeks duel tussen twee van de grootste titelfavorieten in Parijs. Toch ontbreekt Roland Garros nog op haar indrukwekkende palmares. Vorig jaar haalde ze de halve finale. Ze is in elk geval goed op weg om de titel achter haar naam te schrijven. Ze verloor dit toernooi nog geen enkele set.

Alles over Roland Garros

