Aryna Sabalenka is al een aantal jaar een van de grootste tennissters van dit moment. De Belarussische won meerdere grandslamtoernooien en is de nummer één van de wereldranglijst. En dat terwijl ze tijdens haar carrière werd opgeschrikt door vreselijk nieuws. Deze zomer hoopt ze haar eerste finale op Wimbledon te halen.

De 27-jarige Sabalenka bleek al op jonge leeftijd aanleg te hebben voor het tennisspelletje. Toen ze zes jaar was, begon haar avontuur op de tennisbaan. Acht jaar later, in 2012, debuteerde ze tijdens een toernooi van de Internationale Tennisfederatie. Dat toernooi in haar geboorteplaats Minsk bleek het begin van een enorm succesvolle carrière.

Inmiddels pronken er drie grandslamtitels in haar prijzenkast. Vooral aan de Australian Open bewaart ze geweldige herinneringen. Daar won ze in 2023 haar eerste en in 2024 haar tweede Grand Slam. Later in 2024 kwam er nog de US Open bij, maar tussen die twee titels in 2024 gebeurde er een hoop in het privéleven van Sabalenka. Opvallend is dat ze op Wimbledon nog nooit de finale haalde.

Ex-partner overlijdt plotseling

In maart van 2024 overleed Konstantin Koltsov plotseling. De ex-ijshockeyspeler (42) was lange tijd de vriend van Sabalenka en was twee maanden daarvoor nog aanwezig om haar geliefde aan te moedigen tijdens Australian Open. Op het moment dat Koltsov een einde aan zijn leven maakte waren de twee niet meer samen. Uiteraard reageerde Sabalenka geschokt op het nieuws. "Ondanks dat we niet meer samen waren, is mijn hart gebroken." Het is niet het eerste persoonlijk drama voor Sabalenka. Haar vader overleed op 43-jarige leeftijd in 2019.

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl

Nieuwe vriend heeft een bekend gezicht

Een maand na de dood van Koltsov werd Sabalenka met een nieuwe man gezien. Het bleek al snel te gaan om een bekend gezicht: ondernemer Georges Frangulis. De geboren Braziliaan is de oprichter van het superfoodmerk Oakberry, dat ook op meerdere plekken in Nederland gevestigd zit. Met haar nieuwe vriend als steun en toeverlaat won Sabalenka in september US Open.

Romantisch onderonsje op Australian Open

Frangulis is behoorlijk betrokken bij het topsportleven van Sabalenka. Zo is de tennisster ook ambassadeur van het merk van Frangulis en kwam er vorig jaar zelfs door Sabalenka gepersonaliseerd product van Oakberry op de markt. Ook op de baan heeft ze veel aan hem, zo bleek wel uit de woorden die ze deelde na haar US Open-overwinning. "Ik heb zo veel geluk omdat ik jou aan mijn zijde heb. Je steun is onbetaalbaar."

Bizar moment

De Belarussische toptennisster zorgde in april 2025 tijdens een toernooi in Duitsland voor een opvallend moment. Ze won ogenschijnlijk makkelijk haar wedstrijd van Elise Mertens, maar was toch boos. Na een beslissing van de umpire deed ze iets tamelijk bizars: Sabalenka pakte haar telefoon en wilde zo bewijzen dat beslissing van de umpire fout was.

De desbetreffende Miriam Bley kon er niet om lachen en gaf de tennisster een waarschuwing vanwege 'onsportief gedrag'. Het leverde ook de dagen na het incident de nodige gesprekstof op.

Roland Garros

Sabalenka domineert de laatste jaren op hardcourt, maar op Wimbledon haalde ze nog nooit de finale. Daar moet deze zomer verandering in komen. De Belarussische is op voorhand als nummer één van de wereld de topfavoriete. In juni stond ze voor het eerst in de finale van Roland Garros, maar verloor van Coco Gauff.