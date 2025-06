Suzan Lamens heeft haar uitstekende week op Nederlandse bodem geen positief gevolg kunnen geven. De Nederlandse toptennisster vloog er in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Engelse Nottingham al uit.

De 25-jarige Nederlandse ging in de eerste ronde in drie sets onderuit tegen de als vijfde geplaatste Canadese Leylah Fernandez. Het werd 3-6 6-4 5-7. Zij staat dertigste op de wereldranglijst.

Lamens bereikte vorige week in Rosmalen nog de kwartfinales, haar beste resultaat ooit. Daarin verloor ze van Elisabetta Cocciaretto. De Italiaanse is de voormalig nummer 29 van de wereld en is teruggekeerd van een zware blessure. Op de wereldranglijst steeg Lamens twee plaatsen. Ze is nu de nummer 70.

Beste Nederlandse tennisster strandt in Rosmalen, maar levert wel beste prestatie ooit Het tennistoernooi van Rosmalen zit erop voor Suzan Lamens. De Nederlandse strandde in de kwartfinales tegen Elisabetta Cocciaretto: 2-6 6-7. Lamens zorgde deze week op het gras van het Autotron voor haar beste prestatie op dit toernooi.

Vastberaden Lamens

Een ronde eerder won Lamens nog knap van Ann Li, waarna de Nederlandse vol zelfvertrouwen naar de rest van het toernooi keek. Zij sprak van een van haar beste wedstrijden ooit op gras. "Mijn spel en houding maken me heel trots. Ik ga er nu voor dit toernooi te winnen. Ik vind het altijd leuk om hier te spelen, met het Nederlandse publiek. Ik hoop dat ze er morgen ook weer zijn."

Jesper de Jong krijgt als lucky loser fantastisch nieuws richting Wimbledon-toernooi Het Nederlandse tennistalent Jesper de Jong heeft geweldig nieuws gekregen richting het Engelse grastoernooi Wimbledon. Als lucky loser mag hij alsnog deelnemen aan het voorbereidingstoernooi in het Duitse Halle door een blessure bij een collega.

Nederlanders op Wimbledon

Het WTA-toernooi van Nottingham wordt door veel tennissters gebruikt ter voorbereiding op Wimbledon. Het Grand Slam-toernooi begint op maandag 30 juni. Lamens is - net als Arantxa Rus - al zeker van plaatsing voor het hoofdtoernooi. Anouk Koevermans en Arianna Hartono mogen via de kwalificatie een plekje proberen af te dwingen.

Bij de mannen zijn er drie tennissers rechtstreeks geplaatst: Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van Zandschulp. Guy den Oude kan via de kwalificatie de vierde Nederlandse man worden.

Wimbledon verhoogt het prijzengeld aanzienlijk na protest van toptennissers: dit krijgt de winnaar De toptennissers zullen dit jaar éxtra veel zin hebben in Wimbledon, want de organisatie heeft op verzoek van de spelers het prijzengeld verhoogd. Voor de winnaar ligt liefst elf procent meer geld klaar dan vorig jaar.

Prijzengeld Wimbledon

Na een protestbrief van twintig hooggenoteerde tennissers is het prijzengeld op Wimbledon flink verhoogd. Voor de winnaars in het enkelspel ligt nu liefst 3,5 miljoen euro klaar. Ter vergelijking: op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi van vorige maand, was dat één miljoen minder.