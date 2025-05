Doodse stilte op Roland Garros: toptennisser laat fans flink schrikken met knieblessure

Zorgwekkende beelden tijdens de partij tussen tennissers Giovanni Mpetshi Perricard en Damir Dzumhur op Roland Garros. De Bosniër ging plotseling naar de grond en kermde van de pijn.

Nadat Dzumhur de bal speelde in de vierde set leek hij zich te verstappen en viel hij op de grond. Kermend van de pijn rolde hij over het gravel. Hij greep meteen naar zijn knie en sloeg zijn handen voor zijn gezicht.

Het bleef doodstil op de tribunes terwijl Mpetshi Perricard naar de andere kant van het net liep om zijn tegenstander overeind te helpen. Toen hij weer op zijn benen stond begonnen de toeschouwers te applaudiseren.

De 33-jarige Dzumhur strompelde vooruit, nog steeds met zijn handen voor zijn gezicht. Na een paar passen stond hij weer stil. Hoofdschuddend wees hij naar zijn linkerknie. Hij werd van de baan af geholpen voor een behandeling.

Verbazing

Tot verbazing van velen kwam hij even later toch weer de baan op om de partij in de tweede ronde van het grandslamtoernooi uit te spelen. De nummer 63 van de wereld wist zelfs nog te winnen met 7-6 (4), 6-3, 4-6, 6-4.

In de eerste ronde versloeg Dzumhur de Argentijn Thiago Tirante, ook daar had hij vier sets voor nodig. In zijn volgende partij gaat hij het lastig krijgen. Dan speelt hij tegen titelverdediger Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz

De 22-jarige Spanjaard won woensdag in vier sets van de Hongaar Marozsan, de nummer 56 van de wereld: 6-1 4-6 6-1 6-2. Dat deed hij onder toeziend oog van Nederlandse voetballer Cody Gakpo.

Alles over Roland Garros

