De eerste grote stunt op de US Open is een feit. Voormalig nummer één van de wereld Daniil Medvedev is uitgeschakeld in de eerste ronde. De Fransman Benjamin Bonzi won in een knotsgekke partij. De veelbesproken Medvedev zorgde ervoor dat een vol stadion minutenlang een fotograaf uitjouwde.

De 29-jarige Bonzi stond op het punt om met 3-0 in sets te winnen, toen er iets bijzonders gebeurde. Een amateuristische fotograaf liep alvast de baan op, waarna de tennissers afgeleid werden op het matchpoint. Er leek iets te breken bij Medvedev, want hij ging helemaal los.

Medvedev wakkert vuurtje aan

De veelbesproken tennisser hoorde het boegeroep van het publiek aan en besloot dat vuurtje aan te wakkeren. Resultaat: Bonzi moest liefst zes (!) minuten wachten voordat hij zijn matchpoint mocht serveren. Medvedev ging los bij de umpire.

Daniil Medvedev was visibly upset after a camera person walked on the court at match point. pic.twitter.com/5wnVf2GSFm — ESPN (@espn) August 25, 2025

Woede

Hij was woedend. "Ben je een man? Ben je een man? Waarom tril je? Wat is er, hè? Jongens, hij wil weg. Hij wordt per wedstrijd betaald, niet per uur", schreeuwde de Rus recht in de camera.

Het zorgde voor een omslag in de wedstrijd. Bonzi, de nummer 51 van de wereld, verpeste zijn matchpoint waarna Medvedev de set pakte. Maar dat was nog niet alles. De Fransman leek van slag en verloor de vierde set zonder een game te winnen: 6-0. Het kwam aan op de allerlaatste set. Bonzi hield zijn hoofd koel en won alsnog van de vurige Rus: 6-3 7-5 6-7 (5) 0-6 6-4. Hij speelt in de tweede ronde tegen de Amerikaan Marcos Giron.

De verloren wedstrijd is tekenend voor de vorm waarin voormalig grandslamkampioen Medvedev verkeert. Hij verloor in de laatste acht wedstrijden liefst vijf keer. Hij won sinds 2023 geen enkele titel meer, waardoor hij na de US Open uit de top 20 van de wereld zakt.

