Het debuut van Jesper de Jong op US Open is voorbij. De Nederlandse toptennisser kwalificeerde zich voor de Grand Slam en verzekerde zich daarmee al van bijna een ton aan prijzengeld. Daar is het helaas voor hem ook bij gebleven. Hij verloor in een geweldige partij van de Amerikaan Brandon Nakashima in de eerste ronde van het hoofdtoernooi en moet dus al naar huis.

De Jong overleefde liefst drie kwalificatierondes om het hoofdtoernooi in de Verenigde Staten te bereiken. De Nederlander wist dat dit hét moment was om zich te plaatsen voor de Grand Slam, want de prijzenpot van de US Open is de hoogste ooit in het tennis. Zo gaan de winnaars in het enkelspel er met liefst vijf miljoen dollar vandoor.

Prijzengeld Jesper de Jong op US Open

Zo ver kwam het bij lange na niet voor De Jong. De 25-jarige toptennisser was na het overleven van de kwalificatierondes al zeker van 110.000 dollar, omgerekend zo'n 94.000 euro. Eén ronde overleven betekende alweer zo'n 40.000 euro meer (132.000 euro) voor de Haarlemmer. Dat lukte echter niet. De Jong gaat zich voorbereiden op de Davis Cup met dus bijna 100.000 euro op zijn bankrekening.

De Nederlander, nummer 83 van de wereld, kwam teken de Amerikaan Nakashima (31ste) met 2-1 in sets voor, maar zag zijn ervaren tegenstander in eigen land langszij komen. In een super tiebreak (match tiebreak) trok Nakashima aan het langste eind: 6-2, 6-7 (5), 2-6, 6-2, 7-6 (7).

Gigantische prijzenpot

Elke stap levert de Amerikaan vanaf nu een flinke bonus op. De tweede ronde is goed voor 132.000 euro, de derde ronde levert 203.000 euro op en wie de vierde ronde haalt, mag 343.000 euro bijschrijven. In de kwartfinales loopt dat bedrag op tot 566.000 euro en halvefinalisten krijgen zelfs ruim 1 miljoen euro. De uiteindelijke winnaar gaat met een cheque van 4,3 miljoen euro naar huis.

