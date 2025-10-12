Het was allesbehalve de week van tennisicoon Kim Clijsters. De Belgische oud-nummer één van de wereld dacht rustig een partijtje te tennissen, maar bij een sprintje naar het net ging het compleet mis. Ze liep een nare blessure op. Al heeft dit er wel voor gezorgd dat er nieuwe deuren voor haar zijn geopend.

In haar partij tegen Alizé Cornet op het Luxembourg Ladies Tennis Masters probeerde Clijsters een dropshot te halen, maar ze verloor haar grip en ging onderuit. Ze greep direct naar haar voet en kon niet zelfstandig opstaan, Onder luid applaus verliet ze, ondersteund, de baan.

Update

Op haar Instagram gaf Clijsters een update nadat ze onder het mes ging afgelopen vrijdag. Haar pees bleek afgescheurd. "Dit is natuurlijk niet leuk, want het is een vervelende blessure", zo vertelde ze. "Ik zal twee weken in het gips moeten zitten. Ik had niet gedacht om na mijn pensioen nog zo’n zware blessure mee te maken, maar het is wat het is.”

Door deze nare blessure kan Clijsters voorlopig niet meer goed lopen. Ondanks dat zou de Belgische alsnog de baan op kunnen om een pot te spelen. Voormalig paralympisch topsporter Dylan Alcott stak haar namelijk een hart onder de riem, met een speciale uitnodiging.

"Laat het mij maar weten als je een rolstoeldubbel wilt spelen en samen de wereld wilt veroveren", zo reageerde de Australiër onder het Instagram-bericht van de 42-jarige Clijsters.

Prachtige carrière

Alcott en Clijsters zouden geen misselijk duo zijn. Waar de Belgische in het eerste decennium van deze eeuw lange tijd de nummer één van de wereld was, heeft de Australiër ook een zeer verdienstelijke carrière gehad.

Hij was actief in het rolstoelbasketbal en in het rolstoeltennis. Bij dat tweede heeft Alcott de nodige prijzen op zijn naam staan. Zo won hij tijdens de Paralympische Spelen van 2016 goud in het enkel- en dubbelspel. Daarnaast won hij meerdere Grand Slams in beide categorieën. Dit zorgde ervoor dat hij als een van de weinigen ooit gelijkertijd de nummer één van de wereld was in enkel én dubbel.