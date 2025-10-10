Een partij op een toernooi in Luxemburg is voor tennislegende Kim Clijsters (42) zeer vervelend afgelopen. De Belgische voormalig nummer 1 van de wereld werd onder begeleiding van de baan gehaald.

Clijsters, die vier grandslamtitels won in het enkelspel, deed mee aan het evenement Luxembourg Ladies Tennis Masters. Dat toernooi strikt oud-speelster die ooit hoog stonden op de WTA-ranking. Deze editie zijn er vier tennissters die ooit in de top 10 stonden en vier met ooit een plek in de top 50.

Uit pensioen

Een van hen is Alizé Cornet, de 35-jarige Franse ex-topper die in 2024 met pensioen ging en dit jaar toch weer wat potjes speelde. En dat bleek de doorslag te geven, want ze was stukken fitter dan Clijsters.

Bij een stand van 6-0 2-1 in het voordeel van Cornet trachtte Clijsters een dropshot te halen. Ze verstapte zich, ging neer, kromp van de pijn en had direct hulp nodig. Zelfstandig opstaan en lopen ging niet meer. Twee mensen kwamen Clijsters ondersteunen en leunend op hen verliet ze hinkelend de baan: einde partij.

Blessure

Clijsters had nog wel kort een gesprekje met Cornet. Ze vertelde aan Het Laatste Nieuws wat Clijsters zei: "Kim zei onmiddellijk dat het om haar achillespees ging. Ik ben geen arts, maar het zag er uit als een zware blessure. Als het een scheur is, riskeert dat maandenlang haar persoonlijk leven te hinderen. Ik hoop dat het minder erg is dan het lijkt. Ze zal waarschijnlijk een hele tijd out zijn."

Luxemburg

Clijsters keert graag terug naar Luxemburg. In 1999 won de toen nog piepjonge ster-in-wording haar eerste WTA-titel, in het gehucht Kockelscheuer. De 16-jarige Clijsters werd voor haar zege op Dominique Monami beloond met een auto. Al had ze toen nog geen rijbewijs. Na die hoofdprijs zouden er nog vele volgen. Clijsters heeft 41 WTA-titels veroverd.

Clijsters is eerder in 2025 een podcast over tennis begonnen. De Belgische schoofgeregeld aan in de podcast Served van oud-proftennisser Andy Roddick om haar mening te geven en op voorspraak van de Amerikaan is ze nu begonnen aan haar eigen project. Ze maakt Love All met Sophie Cabaniss, die verantwoordelijk is voor de sociale media rond de podcast van Roddick.