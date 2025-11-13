Carlos Alcaraz is foutloos gebleven in de poulefase van de ATP Finals. Donderdagavond won de Spanjaard in de Jimmy Connors Groep van de Italiaan Lorenzo Musetti: 6-4 6-1. Daarmee bewees hij zichzelf én Alex de Minaur een goede dienst.

Alex de Minaur wist op donderdag zijn laatste groepsduel in twee sets te winnen van de Amerikaan Taylor Fritz: 7-6 (3) 6-3. Door die zege was Alcaraz al zeker van een plek bij de laatste vier. Het was voor De Minaur zijn eerste overwinning bij de ATP Finals. Die zege bleek na de winst van Alcaraz op Musetti zelfs genoeg voor een plek bij de laatste vier.

Alcaraz heeft het eindejaarstoernooi, waaraan de beste acht tennissers van de wereld meedoen, nog nooit gewonnen. Musetti, de nummer 9 van de wereld, is uitgeschakeld. Hij mocht meedoen nadat de Serviër Novak Djokovic zich terugtrok met een blessure.

Alcaraz blijft nummer 1

Voor Alcaraz was het driedubbel feest. Hij won in Turijn niet de groepsfase en zijn wedstrijd, hij eindigt het jaar ook als nummer 1 van de wereld. Door het bereiken van de halve finales is hij niet meer te achterhalen door zijn grote rivaal Jannik Sinner.

Alcaraz werd op 12 september 2022 na zijn winst op de US Open voor het eerst nummer 1 van de wereld. Hij moest die koppositie na twintig weken afstaan aan Novak Djokovic. Alcaraz pakte de leiding drie keer terug van de Serviër en is sinds vorig jaar met Sinner in een tweestrijd verwikkeld. Sinner won de ATP Finals in 2024 en eindigde vorig jaar als nummer 1 van de wereld.