De Poolse Iga Swiatek heeft tijdens haar kwartfinale op de WTA Finals haar ongenoegen geuit over een fan op de tribune. Ze vroeg de umpire meermaals deze toeschouwer te verwijderen, maar dit gebeurde niet.

Swiatek speelde in de kwartfinale van het lucratieve toernooi tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. De twee troffen elkaar dit jaar in de finale van Wimbledon en toen liet de Poolse geen spaan heel van haar tegenstander. Ditmaal waren de rollen omgedraaid, want het was Anisimova, die gecoacht wordt door de Nederlander Rik Vleeshouwers, die de partij over de streep trok.

Swiatek begon de partij nog goed door de eerste set met 7-6 te winnen. Daarna was het echter Anisimova die zich terug knokte in de partij. De Amerikaanse won de twee daaropvolgende sets met 6-4 en 6-2 om een plek in de halve finales van het toernooi te bemachtigen.

'Dronken'

Tijdens de wedstrijd vond Swiatek dat ze gestoord werd door een toeschouwer. Daarover beklaagde ze zich bij de umpire van dienst. "Hij is overduidelijk dronken, kun je hem eruit zetten?", vroeg de Poolse. "Hij verstoort de wedstrijd door te schreeuwen tijdens de tweede service."

De umpire liet echter na in te grijpen. "Ik kan hem daar niet voor verwijderen. We zullen zien of iemand met hem kan gaan praten." Dat was tegen het zere been van Swiatek, die het er niet bij liet zitten. "Hij verstoort de wedstrijd. Hij schreeuwt tussen de eerste en de tweede service."

Swiatek stelde dat de irritante toeschouwer dronken was, maar dit lijkt zeer onwaarschijnlijk. De WTA Finals worden gehouden in de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh. In het Arabische land is alcohol strikt verboden.