Het jaar van Amanda Anisimova wordt alleen maar mooier. De Amerikaanse tennisster haalde al de finales van Wimbledon en de US Open en heeft nu ook de halve finales van de WTA Finals bereikt. Ze rekende in een rechtstreeks duel af met Iga Swiatek, die haar eerder dit jaar op Wimbledon in de finale nog vernederde.

Anisimova en Swiatek verloren eerder deze week allebei van Elena Rybakina, maar ze wonnen beiden ook van Madison Keys. Anisimova en Swiatek streden in Riyadh daarom dus om de tweede plek in de groep en daarmee plaatsing voor de halve finales van het lucratieve eindejaarstoernooi.

Bij een duel tussen deze twee tennissters gaan de gedachten uiteraard direct terug naar de finale van Wimbledon eerder dit jaar. Daar maakte de Poolse op genadeloze wijze gehakt van Anisimova door haar met twee keer 6-0 te verslaan. De Amerikaanse, die gecoacht wordt door de Nederlander Rik Vleeshouwers, sloeg echter terug op de US Open door daar in de kwartfinales af te rekenen met Swiatek.

Anisimova neemt opnieuw revanche

In Saoedi-Arabië kwam Anisimova opnieuw bovendrijven. Ze was in de eerste set de bovenliggende partij, maar liet maar liefst zes breakpoints liggen. Swiatek kreeg geen enkele kans in de opslaggames van Anisimova, maar sloeg vervolgens in de tiebreak wel keihard toe.

De rollen waren in de tweede set totaal omgedraaid. Swiatek creeërde bij een 1-1 stand drie breakpoints en had daar de definitieve knock-out kunnen uitdelen. Dat liet ze echter na. De Poolse serveerde later bij een 5-4 achterstand om in de set te blijven en moest toen na vier simpele servicegames op rij ineens een breakpoint toestaan. Dat was direct een setpoint voor Anisimova en de Amerikaanse sloeg keihard toe.

Dat bleek uiteindelijk de beslissende tik in de partij, want in de beslissende set was Anisimova heer en meester met haar harde klappen. Een keiharde returnwinner met haar backhand was een passend einde van het cruciale duel: 6-7, 6-4, 6-2.

Halve finales WTA Finals

Anisimova gaat daarmee als nummer twee achter Rybakina door naar de halve finales. De Amerikaanse speelt daarin tegen de winnares van de andere groep en dat wordt waarschijnlijk Aryna Sabalenka, die haar eerste twee duels in Riyadh al won.

Sabalenka is echter nog niet helemaal zeker van haar plekje bij de laatste vier, want Jessica Pegula en Coco Gauff zouden haar allebei nog voorbij kunnen. Sabalenka speelt donderdag tegen Gauff, terwijl Pegula de al uitgeschakelde Jasmine Paolini treft.

Op de WTA Finals ligt een ongekend bedrag aan prijzengeld klaar. In totaal wordt er liefst 12,4 miljoen dollar uitgedeeld aan de deelneemsters. De winnares van het toernooi gaat naar huis met meer dan vier miljoen daarvan.