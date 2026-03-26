Sander Arends is bezig aan een droomtoernooi in Miami. De Nederlandse tennisser zorgde woensdag al voor een stunt door met zijn Australische partner het als tweede geplaatste koppel uit te schakelen op het Masters-toernooi, maar donderdag werd het nóg mooier. Hij en John Patrick Smith bereikten ook de halve finale.

De mooie run van het enig overgebleven ongeplaatste koppel in Miami reikt in ieder geval tot de laatste vier, want ook Austin Krajicek en Nikola Mektic werden aan de kant geschoven in een loodzware driesetter. Weer werd de eerste set verloren aan het Amerikaans/Kroatische duo, maar richtten Arends en Smith zich wederom op. Na ruim anderhalf uur spelen trokken zij met 6-3 en 10-8 aan het langste eind.

Gelukje in andere halve finale

Door een gelukje in een andere kwartfinale lonkt zelfs de grote finale in het dubbelspel, want ook het als derde geplaatste duo ligt nu uit het toernooi door een stuntje. Christian Harrison en Neal Skupski konden het thuisvoordeel van Harrison niet omzetten in een zege en moesten hun meerdere erkennen in de Italianen Simone Bolelli en Andrea Vavassori. Zij waren 'maar' als zevende geplaatst en zijn dus een op papier 'beter te hebben' tegenstander dan Skupski en Harrison.

Strijd om finale en flinke zak geld

De halve finale tegen de Italianen is voor Arends en zijn Australische dubbelmaat vrijdagavond om 19.30 uur. Daarin strijden de vier tennissers niet alleen om een finaleplek, maar ook om een enorme zak prijzengeld. Met het bereiken van de laatste vier mogen de koppels al ruim 115.000 euro verdelen. Dat is een flinke sprong ten opzichte van de kwartfinale, want daar stopte de teller op 58.000 euro.

Andere halve finale

In de andere halve finale van het Masters-toernooi in de Verenigde Staten staat het als eerste geplaatste koppel Marcel Granollers/Horacio Zeballos tegenover het als vierde geplaatste koppel Harri Heliovaara/Henry Patten. Er is dus geen enkele Amerikaan meer actief in het dubbelspel, dat scheelt 'in het hol van de leeuw'.