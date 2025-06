Er valt een enorme last van de schouders van Katie Boulter. Hoewel de 28-jarige Britse tennisster dolgraag ver was gekomen op het grastoernooi van Queen's, kan ze niet anders doen dan genoegen nemen met haar dure uitschakeling in de tweede ronde. Ook had ze slecht nieuws te melden voor tennisfans, die een droomkoppel in Londen in het hart sloot.

Boulter was de afgelopen twee jaar onafgebroken de nummer 1 van Groot-Brittannië op de ranglijst van de WTA. Maandag, als de update plaatsvindt, haalt de 22-jarige Emma Raducanu haar in. De twee speelden in Queen's voor het eerst ook samen in het dubbelspel, wat qua resultaat weinig succes opleverde. Ook daar sneuvelde het droomkoppel voor het Engelse publiek al in de tweede ronde.

'Ik weet niet wanneer'

Heel Groot-Brittannië hoopte wellicht dat de twee toptennissters weer samen zouden gaan spelen op Wimbledon, dat eind juni begint, maar daar zette Boulter na afloop van haar uitschakeling op Queen's vast een streep doorheen. "Ik heb een hele leuke tijd met haar (Emma Raducanu, red.) gehad. Ik weet zeker dat we op een bepaald punt vast weer samen gaan spelen. Ik weet niet wanneer, maar ooit komen we weer samen", tikte onder meer Express uit haar mond op. "Maar niet binnenkort."

'Nu is het mijn beurt'

"Misschien komen we er al snel genoeg achter of we nog gaan dubbelen of niet. Voorlopig ligt dat in ieder geval niet in de planning", zei Boulter. De 28-jarige Britse ging ook in op haar verloren titel van beste Britse tennisster ter wereld. "Ik ben heel blij voor haar (Raducanu, red.). Maar tegelijkertijd zal het ook voor mij leuker worden omdat ik op haar kan jagen. Ik denk dat zij dat andersom al best een tijdje deed. Nu is het een soort van mijn beurt."

'Niets te verliezen'

De rollen kunnen volgende week zomaar alweer omgedraaid zijn. Boulter gaat naar het grastoernooi van Nottingham, waar ze de afgelopen twee edities won en dus topfavoriete is. Als de resultaten van haar en Raducanu meevallen, kan ze wellicht sneller dan verwacht al Raducanu weer inhalen. "Ik voel geen enkele druk. Ik heb er zelfs zin in om weer even vrijuit te kunnen tennissen nu mijn punten zijn weggehaald. Ik heb vanaf dit moment niets te verliezen."