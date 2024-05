Dubbel pech voor Arantxa Rus na uitschakeling op Roland Garros: 'Balen dat het precies dit toernooi is'

Arantxa Rus werd donderdagmiddag uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. De 33-jarige Nederlandse verloor van outsider Elena Rybakina (6-3 6-4). Als klap op de vuurpijl kwam er op dezelfde dag nog meer vervelend nieuws voor Rus.

Rus ontving namelijk een mail waarin stond dat het WTA-toernooi van Hamburg dit jaar niet op de kalender staat. En dat is balen voor de Nederlandse, want vorig jaar won ze daar haar allereerste titel op het hoogste vrouwenniveau. Die met succes verdedigen zit er dus niet in voor Rus.

Roemenië of Praag

"Ik heb een mail gekregen dat het toernooi van Hamburg niet doorgaat en er een toernooi in Roemenië wordt gehouden", zegt Rus in gesprek met De Telegraaf. "Het is balen dat het precies dit toernooi is. Maar ik kan er niks aan doen en zal wel naar een van de andere plekken moeten. Het wordt volgens mij Roemenië of Praag, maar ik moet me nog inschrijven."

Rus moet dus even afwachten waar het toernooi dit jaar wordt georganiseerd. Het is belangrijk voor de Nederlandse om wel te gaan, aangezien ze daar punten verdedigt voor haar ranking.

Uitschakeling op Roland Garros

Arantxa Rus ging donderdag lange tijd goed mee met haar tegenstander Elena Rybakina. In de eerste set werd ze één keer gebroken, in de tweede set kwam ze zelfs met 4-2 voor. Daarna verloor ze echter vier games op rij. "Er had toen zeker meer in gezeten, maar zij kwam op dat moment net met een paar goede ballen. Ik denk dat dat het verschil is en de reden waarom ik in de top vijftig sta en zij de nummer vier van de wereld is."

Door de uitschakeling van Rus is alleen Tallon Griekspoor nog over als Nederlander. Hij rekende donderdag in drie sets af met de Italiaan Luciano Darderi. Zodoende staat Griekspoor voor het eerst in de derde ronde van Roland Garros, waar de gevaarlijke Alexander Zverev wacht.