Arantxa Rus verlaat Roland Garros met opgeheven hoofd na uitschakeling door Elena Rybakina

Arantxa Rus is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Ondanks de goede wedstrijd van de Nederlandse bleek Elena Rybakina een maat te groot: 2-0. Rus behaalde in 2012 voor het laatst de tweede ronde in Parijs en kan dus tevreden terugkijken op haar toernooi.

De Nederlandse tennisster én nummer vijftig van de wereld mocht na haar overtuigende overwinning tegen Angelique Kerber haar opwachting maken in de tweede ronde in Parijs. Daar kreeg ze met Elena Rybakina, de nummer vier van de wereld, een tegenstander van formaat. De vrouw uit Kazachtstan won in 2022 Wimbledon en schopte het al eens tot de kwartfinale van Roland Garros. Dat deed zij in 2021. Rus (33) kwam in 2012 tot de vierde ronde van het Franse toernooi.

Rus weert zich knap

In de openingsfase behielden beide dames hun servicegames. Voor Rus lagen er zelfs kansen om Rybakina tot twee toe te breaken. Echter serveerde de Kazachstaanse zichzelf knap uit de problemen met haar specialiteit. Rus kon haar tegenstander regelmatig tot een fout dwingen in de langere rally's en zat goed in de wedstrijd. Maar bij een 4-3 stand in games werd de Nederlandse gebroken, waarna Rybakina er vervolgens in slaagde om voor de set te serveren.

De tweede set begon Rus sterk met een lovegame op eigen service. Wederom maakte ze een aantal prachtige punten en maakte ze het Rybakina knap lastig. Bij een 3-2 stand in games brak Rus zelfs de servicegame van de winnares van Wimbledon.

De tennisster uit Delft kon de break niet verzilveren en sloeg Rybakina direct terug. Vervolgens was het weer raak en brak Rybakina haar tegenstander. Een van de favoriete voor de eindzege serveerde probleemloos de wedstrijd uit. Bij haar eerste matchpoint was het direct raak, waarmee zij zich plaatste voor de derde ronde. Rybakina neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Elise Mertens (WTA-27) en Petra Martic (WTA-81).