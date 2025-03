Nederlandse tennisser verliest twee finales in één weekend, maar beleeft ook bijzondere mijlpaal

Jesper de Jong heeft afgelopen weekend twee finales verloren. De Nederlandse tennisser verloor op zaterdag in het dubbelspel en een dag later ook in het enkelspel. Door het behalen van die finales klom hij wel naar een (virtuele) recordhoogte op de ATP-ranglijst.

De Jong staat 105e op de wereldranglijst, maar is virtueel nu de nummer 100. Het is de komende week afwachten of hij daadwerkelijk gaat stijgen. Een goed resultaat bij de challenger in Girona zou daarbij helpen. De Jong komt op dinsdag 25 maart in actie tegen de Fransman Titouan Droguet.

Afgelopen weekend was De Jong ook actief in Spanje, maar dan bij de challenger in Murcia. Zijn wedstrijden werden continu uitgesteld door de enorme hitte daar. Gelukkig voor hem werd hij vergezeld door zijn vriendin Pien Hersman, schaatsster van Team IKO-X2O en 'het zonnetje in huis'. "Zij zorgt voor de dagbesteding", waardeerde hij haar aanwezigheid bij Sportnieuws.nl.

Eerst met Hersman, daarna met Hermans

"Maar zonder dollen, het is zoveel leuker om mensen om je heen te hebben tijdens dit soort dagen. Ik zit ook vaak zat alleen." Uiteindelijk reisde Hersman weer terug naar Nederland en moest De Jong het toch in z'n eentje doen. Of tenminste, niet helemaal: samen met dubbelpartner Mats Hermans schopte hij het tot de finale, terwijl hij in het enkelspel ook de eindstrijd haalde.

'Twee keer de finale in één toernooi verliezen is nét wat anders', reageert De Jong met een knipoog op Instagram. 'Desondanks een goede week en ik ben klaar voor meer.' Zijn volgers zijn enthousiast en hebben gezien dat de tennisser virtueel in de top honderd van de ATP-ranglijst staat. 'Trots op je', 'lekker bezig' en 'mooie week', zijn een paar van de reacties. Hersman laat een hartje achter voor haar vriend.

Verloren finales

De Jong verloor in de finale van het enkelspel van de Spanjaard Carlos Taberner in drie sets: 7-6, 4-6, 6-2. Op zaterdag moest hij met dubbelpartner Hermans ook al het hoofd buigen voor het Frans-Braziliaanse duo Grégoire Jacq en Orlando Luz.