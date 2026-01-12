Slecht nieuws uit Australië, waar twee van de vier Nederlandse tennissers die meedoen voor de kwalificatie van de Australian Open al zijn uitgeschakeld. Alleen Anouk Koevermans en Eva Vedder strijden nog om een plek in het hoofdtoernooi.

Tennisser Guy den Ouden is uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. De 23-jarige Nederlander verloor met 6-3 3-6 2-6 van de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Arantxa Rus (35) redde het in Melbourne niet tegen de Australische Olivia Gadecki: 2-6 4-6.

Den Ouden wacht nog op zijn eerste deelname aan een grandslamtoernooi. Rus kwam 36 keer in actie in het hoofdschema van een grand slam, waarvan acht keer op de Australian Open.

Overige Nederlandse deelnemers

Koevermans en Vedder spelen in de nacht van maandag op dinsdag hun eerste partij in de kwalificaties. Op basis van hun positie op de wereldranglijst zijn Tallon Griekspoor, Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens al zeker van deelname. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 18 januari.

Bij de vrouwen liet Aryna Sabalenka zien in absolute topvorm te verkeren. Zij schreef afgelopen weekend het WTA-toernooi van Brisbane op haar naam. Daniil Medvedev won het toernooi bij de mannen.

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner - de twee absolute toppers bij de mannen - stonden afgelopen weekend in Zuid-Korea tegenover elkaar. De 22-jarige Alcaraz trok aan het langste eind in de demonstratiewedstrijd: 7-5, 7-6 (6). Heel serieus was het ook weer niet, want nummer één en twee van de wereldranglijst haalden ondertussen wat grapjes met elkaar uit. Beide tennissers hielden naar verluidt ruim twee miljoen euro over aan het oefenpartijtje.

Alcaraz heeft een belangrijke missie: de Australian Open eindelijk winnen. Het is de enige Grand Slam die nog ontbreekt op het palmares van de Spanjaard. Roland Garros, Wimbledon en US Open won hij ieder al twee keer.