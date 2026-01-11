Het duurt nog even voordat de toppers in actie gaan komen, maar maandag is het alweer tijd voor de start van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Op de Australian Open beginnen dan de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en daarin jagen vier Nederlanders op een plekje.

Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint op zondag 18 januari, maar vanaf maandag barst het tennisgeweld in Melbourne al los. Dan gaan de spelers die zich niet rechtstreeks geplaatst hadden voor het evenement proberen om alsnog hun plekje veilig te stellen. Zij moeten drie partijen winnen om hun kunsten te mogen vertonen in het hoofdtoernooi.

Nederland is met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens al zeker van vier deelnemers, maar daar kunnen er de komende dagen nog vier bij gaan komen. Guy den Ouden, Arantxa Rus, Eva Vedder en Anouk Koevermans doen allemaal mee aan de kwalificaties. Van hen speelde alleen Rus eerder in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Dat deed ze zelfs al 36 keer, waarvan acht keer op de Australian Open.

Vier Nederlanders in kwalificaties

Rus is inmiddels echter afgezakt naar de 133e plek op de ranglijst en zal dus drie partijen moeten winnen voordat ze voor de negende keer haar opwachting mag maken in het hoofdtoernooi. Dat belooft echter erg zwaar te worden.

De 35-jarige Rus neemt het maandag in de eerste kwalifcatieronde op tegen thuisspeelster Olivia Gadecki en treft dan mogelijk Sloane Stephens. De Amerikaanse won in 2017 de US Open, maar is door blessureleed ver afgezakt. Stephens is overigens getrouwd met voormalig AZ-spits Jozy Altidore.

Speelsters met bekende familie

Met Koevermans en Vedder doen er bij de vrouwen ook twee tennissters met bekende familieleden mee. Koevermans is de dochter van voormalig prof Mark, die ook enige tijd directeur van voetbalclub Feyenoord was. Zij treft in de eerste kwalificatieronde de 17-jarige Australische Thalia Kokkinis. Koevermans zal zich willen revancheren voor vorig jaar. Ze deed toen voor het eerst mee aan de kwalificaties en droop af zonder een game te winnen: 0-6, 0-6.

Vedder, de zus van musicalster Buddy, neemt het in haar eerste partij op tegen Lucrezia Stafanini. Koevermans en Vedder spelen beiden dinsdag hun eerste partij.

Mannelijke hoop

Bij de mannen is Guy den Ouden de enige Nederlandse hoop in de kwalificaties. Hem wacht maandag een zware kluif in zijn eerste ronde, want hij treft Pierre-Hugues Herbert. De Fransman boekte vooral successen in het dubbelspel door alle grandslamtoernooien te winnen, maar was in het verleden ook succesvol in het enkelspel. Zo speelde hij vier ATP-finales, haalde hij ooit de halve finales van het ABN Amro Open in Rotterdam en was hij zelfs de nummer 36 van de wereld.