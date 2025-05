Duitse toptennisser openhartig over 'kleine burn-out' na pijnlijk moment: 'Ik had dat nodig'

Toptennisser Alexander Zverev zat een poosje in een dip, na zijn derde verloren grandslamfinale. Dat onthulde de Duitser in aanloop naar het masterstoernooi van Rome, waar hij weer met een frisse geest aan de start verschijnt.

Zverev is de nummer 2 van de wereld en draait al heel wat jaartjes mee in de tennistop. Het enige wat echter ontbreekt op zijn palmares is een grandslamtitel. Begin dit jaar stond hij voor de derde keer in de finale, maar opnieuw ging het mis. Zverev verloor op de Australian Open van de Italiaan Jannick Sinner en ging daarna even door een diep dal.

Fans vallen Duitse toptennisser aan, Tallon Griekspoor is getuige van merkwaardig incident Thuisfavoriet of niet: Alexander Zverev is bij het graveltoernooi van München verbaal aangevallen door wat fans. Tallon Griekspoor speelde tegen de Duitser en had van het hele stadion het beste zicht op de situatie.

Op de persconferentie voorafgaand aan het ATP-toernooi van Rome gaf Zverev toe dat hij voor zijn gevoel 'een kleine burn-out' had.

'We pakken weinig rust'

"Dat kwam vooral doordat ik geen rust had genomen na de Australian Open. In het tennis spelen en reizen we veel, maar pakken we weinig rust. Dat had ik wel nodig", erkende Zverev.

Weg omhoog gevonden

Op het masterstoernooi van Indian Wells verloor hij begin maart in de eerste ronde van Tallon Griekspoor. Zverev richtte zich vorige maand pas enigszins op, met de titel in München voor eigen publiek. Vervolgens strandde hij in Madrid in de achtste finales. "Voor München was mijn niveau niet geweldig. Daar zijn verklaringen voor, maar ik denk dat geen rust pakken na de Australian Open de voornaamste reden is", aldus de Duitser.

Toptennissers strijden in Rome om duizelingwekkende bedragen aan prijzengeld tijdens laatste test voor Roland Garros De beste tennissers ter wereld verzamelen zich deze week in Rome voor de laatste grote test in aanloop naar Roland Garros. Jannik Sinner maakt in eigen land zijn comeback, terwijl Alexander Zverev en Iga Swiatek proberen om hun titel te gaan verdedigen. In de Italiaanse hoofdstad doen ook een aantal Nederlanders mee en zij strijden om flinke bedragen aan prijzengeld.

"Ik ben op de goede weg. Ik heb twee weken geleden een toernooi gewonnen, dat moet ik niet vergeten. Je moet het positieve in gedachten houden", zei Zverev. "Ik ben niet tevreden met mijn resultaten, maar ik denk dat de topspelers hun spel naar een hoger niveau tillen bij grote toernooien", sprak de 24-voudig ATP-kampioen. "Ik ga mijn spel terugkrijgen voor de grootste toernooien."

Masterstoernooi Rome

Deze week meldt Zverev zich in Rome, voor de laatste test voor Roland Garros. Daar stond hij vorig jaar in de finale tegenover Carlos Alcaraz, die hij verloor. Op het masterstoernooi in Italië doet vooralsnog alleen Tallon Griekspoor mee als Nederlandse inbreng. Jesper de Jong kan zich nog als lucky loser plaatsen.