Eerste grote stunt op Roland Garros: Amerikaanse toptennisster afgeslacht door laagvlieger

De eerste stunt op Roland Garros is een feit. De Amerikaanse Toptennisster Emma Navarro, nummer negen van de wereld, is hard onderuit gegaan in de eerste ronde. Ze won slechts één game.

In slechts 55 minuten heeft de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro in de eerste ronde van Roland Garros de nummer negen van de wereld, Navarro uit New York, verpletterd met 6-0, 6-1.

De 24-jarige Navarro haalde vorig jaar nog de vierde ronde op het prestigieuze grandslamtoernooi van Parijs. Ze werd afgeslacht door de nummer 68 van de wereld. Maneiro treft in de tweede ronde de winnares van de partij tussen Diane Parry en Robin Montgomery.

Navarro is niet zomaar een tennisster. Ze haalde vorig jaar de halve finale van de US Open en strandde eerder in 2025 in de kwartfinale van de Australian Open. In maart won ze nog een toernooi in Mexico op hardcourt. Een absolute wereldtopper dus.

Rijke ouders

Voor het geld hoeft Navarro niet meer te tennissen. Haar vader is namelijk Ben Navarro, met een geschat vermogen van liefst 1,5 miljard dollar. Hij is een succesvol zakenman in de Verenigde Staten en is oprichter van de Sherman Financial Group, een wereldwijd investeringsbedrijf.

Na de uitschakeling van Botic van de Zandschulp is Tallon Griekspoor maandagmiddag de tweede Nederlander die in actie komt. Hij speelt rond 16:30 uur tegen de Amerikaanse Marcos Giron. Arantxa Rus komt rond diezelfde tijd in actie in het vrouwentoernooi tegen de Colombiaanse Camila Osorio.

