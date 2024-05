Einde aan een ongelooflijke reeks: Diede de Groot verliest na 145 tenniszeges op rij

Diede de Groot (27) heeft na 145 zeges op rij een tennispartij verloren. Drie jaar lang won de rolstoeltennisster elke keer dat ze op kwam draven. Tegen de Chinese Li Xiaohui ging het dan eindelijk mis: 6-3 6-2.

De wedstrijd was onderdeel van de finale van het WK voor landenteams in Istanboel, Turkije, oftewel de BNP Paribas World Team Cup. China werd door de zege van Li Ziaohui de winnaar van het graveltoernooi, met als einduitslag 2-0. De Chinese werd met haar victorie de opvolger van Japanse Yui Kamiji, die begin 2021 als laatste De Groot had verslagen.

Laureus Award

De Groot won onlangs de Laureus Award voor Sporter van het Jaar met een beperking. Inmiddels heeft de Woerdense 21 grandslamtoernooien op haar cv staan. Op de wereldranglijst staat ze met grote afstand op de eerste plaats. Xiaohui staat twaalfde.

Robot

In 2020, toen De Groot ook al de lakens uitdeelde in het rolstoeltennis bij de vrouwen, zei ze tegen het AD dat ze 'geen robot' is.

'Ik merkte dat mensen op een gegeven moment dachten: kijk, daar gaat ze weer, lekker weer een toernooitje winnen", ze ze. "Maar zo werkt het natuurlijk niet, ook niet bij mij. Ik ben ook gewoon een mens, het gaat nooit vanzelf, was het maar waar. Ik weet wat ik kan, ik weet dat ik heel veel kan, maar ik moet er wel alles voor doen, net als iedereen."