Foto's | Diede de Groot schittert tussen Novak Djokovic en Jude Bellingham bij de Laureus Awards

In Madrid werden maandagavond de Laureus World Sports Awards uitgereikt. In de Spaanse hoofdstad verschenen bekende sporters op de rode loper bij het evenement wat ook wel bekend staat als de 'Oscars van de Sport'. Alle atleten kwamen strak in pak naar de uitreikingen om de prijzen in ontvangst te nemen.

De Laureus World Sports Awards worden sinds 2000 jaarlijks georganiseerd om de meest succesvolle atleten en teams te bekronen voor hun prestaties. Max Verstappen schreef geschiedenis om als eerste Nederlander in 2022 de Laureus Award voor Sportman van het Jaar in ontvangst te mogen nemen. Deze editie was de Formule 1-coureur opnieuw genomineerd, maar viel hij niet in de prijzen. Verstappen was echter niet aanwezig tijdens het gala in Madrid.

Djokovic en Bonmati zijn sporters van het jaar

De titel van sportman en sportvrouw van het jaar ging naar respectievelijk tenniser Novak Djokovic en voetbalster Aitana Bonmati. Djokovic (36) won de prestigieuze prijs voor de vijfde keer, waardoor hij op gelijke hoogte komt met recordhouder en voormalig rivaal Roger Federer. De Servische tennisser beleefde een zeer succesvol jaar waarin hij in alle Grand Slams de finale bereikten. Djokovic kwam als winnaar uit de strijd op de Australian Open, Roland Garros en de US Open. Alleen op Wimbledon moest hij zijn meerdere erkennen in Carlos Alcaraz.

Bonmati (26) is de eerste voetbalster die de Laureus Award in ontvangst heeft mogen nemen. De speelster van FC Barcelona won vrijwel alles wat er te winnen valt met onder andere de landstitel in Spanje en de Champions League. Bovendien won ze met Spanje het WK voetbal voor vrouwen. Bonmati mocht samen met haar Spaanse teamgenoten opnieuw het podium betreden bij de uitreiking van beste team van het jaar.

Jude Bellingham en Diede de Groot vallen in de prijzen

Jude Bellingham is sinds zijn overstap van Borussia Dortmund naar Real Madrid één van de grote namen in het voetbal. De Engelse middenvelder (20) maakt in Madrid waanzinnig veel indruk, wat nu resulteert in de uitreiking van de trofee voor Doorbraak van het Jaar.

In Madrid was er bovendien Nederlands succes dankzij rolstoeltennisster Diede de Groot. Sinds de US Open van 2020 wint ze zelfs alle Grand Slams die volgden. Een zeer indrukwekkende prestatie van de 27-jarige tennisster die de prijs volledig verdiend kreeg uitgereikt.