ABN AMRO Open | Rolstoeltennisster Diede de Groot wint ook tweede editie in Ahoy

Diede de Groot heeft zaterdagmiddag de ABN AMRO Open gewonnen. In een finale tegen trainingspartner en landgenoot Jiske Griffioen won de rolstoeltennisster met 7-5 7-5.

Griffioen begon nog vol goede moed tegen de nummer 1 van de wereld. De 38-jarige rolstoeltennisster maakte het haar elf jaar jongere tegenstander vooral in de set erg moeilijk. Griffioen kreeg bij een 2-3-stand drie breakpoints, maar De Groot knokte zich terug en kon de set toch winnen met 7-5.

Programma ABN AMRO Open 2024 | Tallon Griekspoor wil stunten tegen Jannik Sinner in halve finale Ieder jaar keert het ABN AMRO Open terug in Rotterdam Ahoy. Dit jaar wordt de 51e editie van het tennistoernooi georganiseerd, waarin de beste tennissers van de wereld het tegen elkaar opnemen. Tallon Griekspoor hoopt de eerste Nederlandse finalist sinds 2003 te worden. Lees hier alles over het toernooi en de Nederlandse deelnemers.

Griffioen kwam in de tweede set weer met 2-3 voor en wist toen wel te breaken. Toch kon ze De Groot niet van haar tweede titel in Ahoy afhouden. Ook in de tweede set werd het 7-5.

138e overwinning op rij voor De Groot

De Groot won vorig jaar ook, toen het toernooi voor het eerst werd georganiseerd voor rolstoeltennissers. De overwinning op Griffioen was alweer de 138e op rij voor de 27-jarige rolstoeltennisster. De laatste keer dat ze verloor was in de finale van de Melbourne Open in februari 2021, tegen de Japanse Yui Kamiji.