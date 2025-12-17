Toptennisser Carlos Alcaraz heeft een emotioneel bericht gedeeld op Instagram. Na een samenwerking van zeven jaar hebben de Spanjaard en zijn coach Juan Carlos Ferrero besloten om uit elkaar te gaan. "Bedankt dat je mijn kinderdromen hebt waargemaakt."

"Het is heel moeilijk voor me om dit bericht te schrijven…", begint Alcaraz zijn aankondiging op Instagram. "Na meer dan zeven jaar samen hebben Juanki en ik besloten om onze tijd als coach en speler te beëindigen."

Kinderdromen

Samen met de coach groeide de 22-jarige uit tot de nummer één van de wereld en won hij zes grandslamtitels: twee keer Roland Garros, twee keer Wimbledon, twee keer US Open. "Bedankt dat je mijn kinderdromen hebt waargemaakt. We begonnen aan deze reis toen ik nog een kind was, en gedurende deze tijd heb je me begeleid op een ongelooflijk avontuur, zowel op als buiten het veld. En ik heb van elke stap samen met jou genoten."

"We hebben de top bereikt, en ik denk dat als onze sportieve paden dan toch uit elkaar moesten gaan, dat het daar moest zijn", vervolgt Alcaraz. "Vanaf de plek waar we altijd naartoe hebben gewerkt en die we altijd hebben willen bereiken."

De twee hebben samen een hoop meegemaakt. "Er komen zoveel herinneringen boven dat het oneerlijk zou zijn om er maar één te kiezen. Je hebt me geholpen om te groeien als atleet, maar bovenal als persoon. En iets wat ik enorm waardeer: ik heb genoten van het proces." De tennisser zal de periode altijd blijven koesteren. "Dat is wat ik meeneem, de reis die we samen hebben gemaakt."

Nieuw avontuur

Maar na zeven jaar slaan ze allebei een nieuwe weg in. "Nu breekt er voor ons beiden een tijd van verandering aan, nieuwe avonturen en nieuwe projecten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ze op de juiste manier tegemoet zullen treden, door ons uiterste best te doen, zoals we altijd hebben gedaan. Altijd waarde toevoegen."

"Ik wens je oprecht het allerbeste in alles wat op je pad komt. Het geeft me troost te weten dat we alles hebben gegeven, dat we alles voor elkaar hebben gedaan. Dankjewel voor alles, Juanki", besluit Alcaraz.

Voor de samenwerking met de Spanjaard was Ferrero twee jaar coach van Duitse tennisser Alexander Zverev. Als speler won hij in 2003 Roland Garros. In datzelfde jaar bereikte hij de finale van de US Open en de eerste plek van de ATP-ranglijst.