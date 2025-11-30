Carlos Alcaraz staat deze weken niet op de tennisbaan, maar uit de schijnwerpers blijven lukt hem bepaald niet. Tijdens een bezoek aan Inter Miami trok de Spaanse toptennisser opnieuw alle aandacht naar zich toe met een opvallende nieuwe look. Wat Alcaraz daar liet zien, bleef niet onopgemerkt en leverde direct nieuwe vragen op.

Alcaraz verscheen namelijk niet met het blonde haar waarmee hij nog te zien was tijdens de ATP Finals, maar met een strakke, donkere buzzcut. De 22-jarige keert daarmee terug naar een stijl waarmee hij eerder in zijn carrière al de nodige successen vierde. Het is bovendien zijn derde haarwissel in korte tijd, na eerder zijn volledig kale look tijdens de US Open en zijn verrassend geblondeerde kapsel in Turijn.

Alcaraz te gast bij Inter Miami

Alcaraz was zaterdag te gast bij Inter Miami, dat onder leiding van Lionel Messi bezig is aan een indrukwekkende reeks. De ploeg bereikte onlangs de MLS-finale door het New York City FC van trainer Pascal Jansen te verslaan, waardoor de aandacht in Miami nog nét iets groter was dan normaal. Tussen al die spotlights liep Alcaraz moeiteloos mee, al was het vooral zijn nieuwe kapsel dat direct alle ogen naar zich toe trok.

Ondertussen hoeft Alcaraz zich sportief niet te haasten: sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner op de ATP Finals speelde hij geen officiële wedstrijd meer. In Miami werkt hij in alle rust toe naar oefenpartijen tegen Frances Tiafoe en Joao Fonseca, die zich onlangs nog moest terugtrekken uit de Next Gen ATP Finals vanwege een blessure. De nieuwe look valt dus samen met een periode waarin Alcaraz kan experimenteren én dat blijft bij zijn fans nooit onopgemerkt.

Nieuwe look zorgt voor vragen

De timing van zijn nieuwe kapsel zorgt bovendien voor gefronste wenkbrauwen. Niet alleen omdat het alweer zijn derde haarwissel in een paar maanden tijd is, maar ook omdat Emma Raducanu deze week viral ging met een compleet nieuwe look. Dat beide tennissterren binnen enkele dagen met een opvallende make-over verschenen, leidde online direct tot speculatie. Zeker omdat er het afgelopen jaar geregeld geruchten rondgingen over een mogelijke romance tussen de twee.

Raducanu's nieuwe coupe werd online massaal gedeeld nadat haar kapper Nicola Noviello de beelden op Instagram zette. De voormalige US Open-winnares gaf zichzelf richting het einde van het seizoen een opvallende make-over, die meteen tot geruchten leidde over een mogelijke nieuwe fase in haar leven. Ook omdat ze meerdere keren werd gespot met Jack Coman, een Nieuw-Zeelander die vermoedelijk in de financiële sector werkt. Officieel willen beiden nergens op ingaan, maar de Britse tabloids draaien inmiddels overuren.

Reageer en praat mee!