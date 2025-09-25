Het overlijden van Nikola Pilic is bij toptennisser Novak Djokovic ingeslagen als een bom. Hoewel de Kroatische ex-speler 'al' 86 jaar oud was, is het verdriet bij zijn bekendste pupil niet minder. Djokovic komt met een triest statement om zijn 'tennisvader' te herdenken.

Djokovic kreeg het nieuws van het overlijden door na een training. 'Een gevoel van leegte en verdriet heeft me overgenomen. Ik hoop dat je voelde hoeveel je voor me betekende in je carrière en leven. Jouw invloed op mijn ontwikkeling als man en tennisser blijft onuitwisbaar. Ik ben jou en je lieve vrouw Mia eeuwig dankbaar voor het accepteren van mij als je eigen zoon toen ik 12 was', schrijft de Servische toptennisser op zijn Instagram.

'Moge je rusten in vrede'

'Bedankt voor alle momenten die ik vandaag in mijn hoofd heb meegemaakt en die in mijn herinnering gegraveerd zullen blijven zolang ik leef. Naast het verdriet en gemengde emoties die ik voel, brengen jouw karakter en herinneringen aan gedeelde momenten vreugde en dankbaarheid in mijn hart. Uw nalatenschap zal lang duren en generaties zullen met grote bewondering terugkijken op uw karakter en daden. Al je prestaties als speler en zijn in gouden letters geschreven in de boeken van de sportgeschiedenis van de Balkan en wereldtennis. Voor mij echter is het belangrijkste dat ik je met trots "Sjor Niko, mijn tennisvader" mag noemen. Moge je rusten in vrede'

Familie

Volgens Djokovic voelde zijn hele familie Pilic en zijn vrouw Mia als familie. 'Toen bijna iedereen ons de rug toekeerde en terwijl ons land werd vernietigd door bombardementen, gaven Mia en jij ons een helpende hand en deden er alles aan om ervoor te zorgen dat mijn broers en ik onze droom konden blijven leven en de sport spelen waar we van houden.' Dankzij de hulp van Pilic groeide Djokovic uit tot de beste tennisser aller tijden.

Rijke carrière

Djokovic is aan het trainen voor de Shanghai Masters begin oktober, daar keert hij terug na dit jaar bijna alleen maar Grand Slams te hebben gespeeld. In zijn rijke carrière won hij tot nu toe precies 100 titels, waarvan 24 Grand Slams als Australian Open en Wimbledon. De jarenlange nummer 1 van de wereld werd ook nog eens olympisch kampioen in 2024 en sloeg bijna 200 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.