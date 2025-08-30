Tennisveteraan Adrian Mannarino heeft zijn beste prestatie op de US Open ooit te pakken. De 37-jarige Fransman bereikte de vierde ronde door opgave van thuisfavoriet Ben Shelton. Het servicekanon was tot tranen geroerd.

De 22-jarige tennisser raakte begin vierde set geblesseerd aan zijn linkerschouder na een val. Hij riep naar zijn box: "Ik heb iets aan mijn schouder gedaan. Ik weet niet wat het is." Hij vroeg om medische hulp, kreeg een zalfje en probeerde de punten snel aan het net af te maken. Hij speelde de set nog uit, maar de 37-jarige Mannarino won die en dwong zo een vijfde set af.

Met de setstanden op 3-6, 6-3, 4-6 en 6-4 vroeg Shelton opnieuw om hulp, maar de teleurstelling droop van zijn gezicht af. Op advies van zijn vader en coach, Bryan Shelton, besloot hij uiteindelijk de handdoek in de ring te gooien. Zwaar aangeslagen verliet de vriend van voetbalster Trinity Rodman de tennisbaan. Voordat hij echt was verdwenen uit het Louis Armstrong Stadium , keek hij nog onder het textiel uit en toonde hij een duimpje.

Verrassing voor Mannarino

Voor Mannarino, die in de eerste ronde van de Nederlander Tallon Griekspoor won, kwam de beslissing als een verrassing; hij was net even naar het toilet. Bij zijn terugkeer op de baan werd de opgave bekendgemaakt. "Toen hij pijn kreeg, stond hij voor in de wedstrijd. Eerlijk gezegd had hij de partij waarschijnlijk gewonnen", zei Mannarino, die daarna met een nog eerlijkere bekentenis kwam: "Ik ben 37, en dit is de eerste keer dat ik een wedstrijd win vanaf het toilet."

De Fransman was vol lof over zijn tegenstander: "Het is pech voor hem en geluk voor mij. Ik weet verder niet wat ik moet zeggen. Ik moet me blij voelen omdat ik een ronde verder ga, maar ik wens Shelton natuurlijk het beste toe. Eerder deze zomer kreeg ik van hem al een schop onder mjin kont. Hij is een geweldige speler. Het was aangenaam om tegen hem te spelen, ook al was ik aan het verliezen."

