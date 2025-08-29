Het US Open is vrijdag beroofd van een absolute publieksfavoriet: Ben Shelton gaf vanwege een blessure op. De Amerikaan beleeft een uitstekend jaar en had stoute plannen in New York. Zwaar aangeslagen verliet hij de baan.

De als zesde geplaatste tennisser heeft een schouderblessure opgelopen in zijn wedstrijd in de derde ronde tegen de Fransman Adrian Mannarino. Hij moest opgeven en liet zijn tranen de vrije loop.

Shelton won de eerste en de derde set (6-3 6-4) en verloor de tweede en vierde set (3-6 4-6). Vlak voor het einde van de vierde set liet hij zich aan zijn pijnlijke schouder behandelen. Maar de pijn ging niet weg. Hij gaf op na de vierde set. Mannarino stuit in de vierde ronde op de Tsjech Jiri Lehecka.

Nummer 6 van de ATP-ranking

De Amerikaan reisde als nummer 6 van de ATP-ranking af naar New York. Dat is zijn hoogste ranking ooit. En onlangs was er een andere primeur voor de vriend van Trinity Rodman, dochter van basketballegende Dennis Rodman en speelster van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam. Begin augustus won hij het Canadian Open, wat zijn eerste eindzege bij een masterstoernooi betekende.

Ben Shelton is having the best season of his life and arrived in NYC fresh off a first M1000 title.



This was very unlucky.



Painful scenes. pic.twitter.com/c5Wx27GTnn — José Morgado (@josemorgado) August 29, 2025

Nadat Shelton zijn felicitaties overbracht aan Mannarino (die van Tallon Griekspoor won in de openingsronde) legde hij een handdoek op zijn hoofd. Hij wilde zijn emoties liever even voor zichzelf houden, terwijl het publiek hem bemoedigend met applaus begroette. Voordat hij echt was verdwenen uit het Louis Armstrong Stadium , keek hij nog onder het textiel uit en toonde hij een duimpje.

Pech

Voor Mannarino was het de eerste zege op een toptienspeler ooit. Hij zei op de baan: "Eerlijk gezegd denk ik dat hij deze partij zou hebben gewonnen. Het is pech voor hem en geluk voor mij. Ik weet verder niet wat ik moet zeggen. Ik moet me blij voelen omdat ik een ronde verder ga, maar ik wens Shelton natuurlijk het beste toe. Eerder deze zomer kreeg ik van hem al een schop onder mjin kont. Hij is een geweldige speler. Het was aangenaam om tegen hem te spelen, ook al was ik aan het verliezen."