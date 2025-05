Emotionele tennisster Michaëlla Krajicek komt met opvallend statement: ‘Onwijs bedankt’

Michaëlla Krajicek heeft opnieuw haar afscheid als professioneel tennisster aangekondigd. En haar laatste wedstrijd komt er al bijna aan. De 36-jarige 'Misa' doet een speciale oproep aan al haar volgers op Instagram.

De halfzus van Richard Krajicek komt in haar stories met een opvallend statement aan haar 'lieve fans'. 'Over één maand, bij de Libema Open, zal ik officieel stoppen en afscheid nemen van het tennis. Als je foto's of video's van mij of ons hebt - op of naast de baan - stuur ze dan in DM naar me toe. Er komt een videocollage aan waar de foto's in worden verwerkt.'

Haar volgers blijken massaal te reageren op haar oproep, want even later schrijft Krajicek: 'Ik krijg zoveel leuke foto's ingestuurd! Onwijs bedankt en laat ze maar komen.' De 36-jarige tennisster stopte eerder al in 2020 wegens een knieblessure, maar keerde in 2024 toch weer terug bij de profs.

Rijke carrière

Krajicek won in haar rijke carrière drie WTA-toernooien (waarvan één in Rosmalen, bij de Libema Open) en ook nog eens veertien ITF-toernooien. Het leverde haar vooralsnog iets meer dan twee miljoen dollar aan prijzengeld op. Zij was ooit de nummer 23 van de wereld bij de vrouwen.

Haar carrière kwam net van de grond toen halfbroer Richard stopte als professioneel tennisser. Hij won in 1996 Wimbledon, het meest prestigieuze toernooi in de sport. Daarmee is hij nog altijd de enige Nederlander die een Grand Slam-toernooi op zijn naam schreef. Hij nam in 2003 afscheid van de sport en twaalf dagen later debuteerde zijn halfzus op het jeugdtoernooi van Wimbledon.

Libema Open in Rosmalen

Datzelfde jaar mocht zij meedoen aan het WTA-toernooi van Rosmalen, omdat ze mede dankzij Richard een wildcard had gekregen. Krajicek vloog er in de eerste ronde uit. Maar de tennisster beleefde in haar eerste jaren wel haar piekmomenten. Zo behaalde zij al haar WTA-zeges in 2005 en 2006.

Dit jaar staat Libema Open in Rosmalen van 7 tot en met 15 juni op het programma.