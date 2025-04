'Afschuwelijke dood' roept vragen op bij vrouw van ex-toptennisser Richard Krajicek

Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse oud-toptennisser Richard Krajicek, heeft onlangs een beladen podcast opgenomen met voormalig schaatser Mark Tuitert. Daarin komt ook de moeder van Tuitert aan bod, die zelfmoord pleegde. Ook Deckers maakte van dichtbij mee dat iemand niet meer wilde leven.

"Ik heb een tante die echt niet meer wilde leven. Daar gaat niemand in mee", vertelt Deckers in haar eigen podcast. "De huisarts wil er niet aan en ze werd daarin niet serieus genomen. Uiteindelijk is ze gewoon gestopt met eten en drinken, wat een afschuwelijke dood is. Daardoor ben ik me heel erg gaan afvragen: waarom nemen we de doodswens van mensen niet serieuzer?"

Schaatsicoon Mark Tuitert openhartig over 'moeilijkste keuze' uit zijn leven: 'Dat is knetterheftig' Oud-topschaatser Mark Tuitert beleefde op de Olympische Spelen van 2010 zijn absolute hoogtepunt met goud op de 1500 meter. Toch had die medaille een keerzijde, want zijn moeder - die op dat moment depressief was - was er niet bij.

"Ik denk omdat we ons zelf niet voor kunnen stellen dat je überhaupt niet wil leven", reageert Tuitert in Daphne op Donderdag. "Alles wat we doen, is om te willen leven. We willen gezond oud worden, we willen mooi oud worden. We willen voldoening vinden in alles wat we doen. Iedereen grijpt alles maar aan om te blijven leven."

Niet iedereen wil graag leven

"Ik had mensen om mij heen, mensen die kanker hadden, die op het randje van de dood stonden, die héél graag wilden leven. Je hebt mensen die alles zouden aanpakken om te leven, en mensen die niet meer willen. Dat kun je je zo níet voorstellen. We zitten zo gevangen in onze eigen overtuiging…" "Van iedereen wil toch leven", vult Deckers aan.

Aryna Sabalenka over tragische dood ex-vriend: 'Mijn hart is gebroken' Een persoonlijk drama voor Aryna Sabalenka. De ex-vriend van de huidige nummer twee van de wereld en winnares van de laatste Australian Open overleed op 42-jarige leeftijd. Volgens de politie van Miami zou het gaan om zelfmoord. Sabalenka reageerde woensdag op het tragische nieuws.

Volgens Tuitert is het belangrijk om van houding te veranderen in deze heftige situatie. "Je hoeft ook iemand niet te begrijpen, maar je kunt wel vragen stellen van waarom is dat zo? Dus je kunt jezelf wel verplaatsen in iemand. En hoe je ze misschien ergens kan helpen, als dat überhaupt al kan."

In 2012 pleegde zijn eigen moeder zelfmoord, bij haar tweede poging. "Het kwam binnen als een shock, maar ergens was het ook verwacht", vertelt Tuitert daar eerder in de podcast over. "Ik begrijp haar nu beter, ook omdat ik ouder ben, met veel meer mensen heb gepraat. Omdat ik zelf veel meer heb onderzocht. Daardoor is bij mij wel het beeld gaan kantelen van wauw."

Oud-topschaatser Mark Tuitert blikt terug op moeilijke momenten: 'Ik ben totáál mezelf kwijtgeraakt' Mark Tuitert kende niet de makkelijkste route naar de top. De oud-topschaatser gold als groot talent, maar ondertussen speelde er thuis veel. Zo lagen zijn ouders in scheiding en ging Tuitert iets té veel in zichzelf geloven.

Tuitert gebruikt eigen ervaringen

De oud-schaatser geeft tegenwoordig lezingen en betrekt de dood van zijn moeder daar sinds een tijdje ook bij. Tuitert merkte dat het onderwerp veel los maakte bij de luisteraars en er veel begrip was.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.