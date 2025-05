'Als ik er aan dénk, trekt mijn mond al samen': vrouw van tennisicoon Richard Krajicek probeert iets nieuws

Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse oud-toptennisser Richard Krajicek, heeft zich over laten halen om iets nieuws te proberen. Het pakte tegen haar verwachtingen in prima uit.

De presentatrice, columniste en schrijfster was met haar dochter Emma in een restaurant om alvast Moederdag (zondag 11 mei 2025) te vieren. Emma bestelde een Pickletini. Deckers had geen flauw benul wat dat nou weer voor drankje is.

De cocktail bleek in te spelen op een trend om aan allerlei producten de smaak van augurk toe te voegen. Die trend is overgewaaid via TikTok. Ook Krajicek en Deckers zoon Alec kan die zure augurksmaak wel waarderen. "Zijn vriendin Michelle heeft altijd een pot augurken in de koelkast staan; zij vindt dat een lekkere snack", schrijft Deckers in haar wekelijkse column in De Telegraaf.

Schimmelkaas

Deckers merkt dat ze sinds ze de 50 is gepasseerd bepaalde smaken meer is gaan waarderen, bijvoorbeeld die van blauwe schimmelkaas. Die scherpe en zure kantjes van de augurk slaan bij haar echter nog steeds niet aan: " Als ik er aan dénk, trekt mijn mond al samen." Toch laat ze zich uitdagen door deze vraag van Emma: "Heb jij weleens een augurk met Nutella gehad?"

Waarop ze zo reageert: "Eh, nee. Ik zou niet zo snel op het idee komen om een augurk in de chocoladepasta te dopen, maar ergens vond ik het wel intrigerend klinken."

Bijblijven

Weer thuis spoedde Deckers zich naar de keukenkastjes om de tip uit te proberen. "Wauw! Dat is inderdaad een heel intense smaaksensatie. Waarom wist ik dit niet eerder? 'Je moet wel een beetje bij blijven, mam', lachte Emma." Ook wist haar dochter nog te melden dat Pinterest de augurk tot 'de trend van 2025' had uitgeroepen.

Dat statement was langs Deckers heen gegaan, waarvoor ze zich excuseert en uitlegt dat ze misschien iets te veel bezig was met zorgwekkende zaken als oorlogen, ineenstortende democratieën en inperkingen van vrouwenrechten. Juist daarom kan het geen kwaad om je ook te goed te blijven doen aan de kleine pleziertjes van het leven, al was het maar een augurk met chocodip. Want: " Zelf zuur worden, dat is wat we níet moeten willen."