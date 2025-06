Toptennisster Aryna Sabalenka heeft Coco Gauff haar excuses aangeboden na haar opmerkingen na de finale van Roland Garros. De Wit-Russische was emotioneel na de nederlaag tegen Gauff en deed 'onprofessionele' uitspraken. "Ik denk dat we allemaal wel eens de controle verliezen."

Sabalenka heeft de Amerikaanse geschreven om haar excuses aan te bieden. Ze zei op de persconferentie na haar verloren finale dat de winst van Gauff volledig aan haar eigen fouten te danken was. "Het was de slechtste finale die ik ooit heb gespeeld", zei Sabalenka. " Ik denk dat ze niet heeft gewoon omdat ze zo geweldig speelde."

Vriendin van Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor komt met slecht nieuws: 'Spijt me dit te moeten melden' Anastasia Potapova, de Russische vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, heeft op haar socials slecht nieuws gedeeld. "Het spijt me dat ik dit moet mededelen", zo begint Potapova haar berichtje.

Nu heeft de 27-jarige 'absoluut spijt' van haar opmerkingen. "Het was volledig onprofessioneel. Ik liet mijn emoties de overhand nemen", vertelt ze aan Eurosport Duitsland. "Ik denk dat we allemaal wel eens van die dagen hebben waarop we de controle verliezen."

Leerzaam

"Ik ben gewoon een mens die nog steeds leert in het leven", zegt Sabalenka. Ze heeft Gauff dan ook geschreven om de lucht te klaren. "Niet meteen, maar wel onlangs."

"Ik was superemotioneel en niet erg slim tijdens die persconferentie", geeft ze toe. "Het duurde een tijdje vordat ik er nog eens naar keek, het met een open blik benaderde en het begreep. Ik heb veel over mezelf ontdekt. Waarom heb ik zoveel finales verloren? Daar werd ik emotioneel van. Het was een zware, maar leerzame les voor mij."

Toptennisster verrast vriend en vijand met reactie op walgelijke bedreiging: 'Daar trek ik een lijn' De Servische tennisster Aleksandra Krunić kende onlangs een van de beste weken uit haar carrière met een finaleplaats in het dubbelspel op Roland Garros. Maar waar ze op de baan schitterde, kreeg ze daarbuiten te maken met de donkere kant van topsport: haatberichten, bedreigingen en racistische uitlatingen na een verliespartij.

Ongeloof

Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As reageerden ook vol ongeloof op de uitspraken van Sabalenka in de podcast EN Door van Sportnieuws.nl. “Ze was kritisch op zichzelf, maar tegelijkertijd gaf ze Gauff nul credits. Dat vond ik toch wel onsportief", aldus Hoog.

Ongeloof over ‘lullige’ uitspraken Aryna Sabalenka op Roland Garros: ‘Waarom zou je dat zeggen?’ Na het verlies in de Roland Garros-finale kon Aryna Sabalenka haar emoties niet bedwingen. Ze barstte direct in tranen uit en was tijdens de persconferentie nog steeds zichtbaar aangeslagen. Haar uitspraken over winnares Coco Gauff zorgden voor verbazing en niet in positieve zin. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vol ongeloof.

Ook Van As stoorde zich eraan: “Ik zat naar die persconferentie te kijken en vond het gewoon lullig. Ja, ze was kritisch op zichzelf, maar eigenlijk zei ze: ‘Als ik niet zo slecht had gespeeld, had Gauff nooit gewonnen.’ Ze noemde dat het enige wat Gauff deed was ballen terugslaan.”