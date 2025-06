De Servische tennisster Aleksandra Krunić kende onlangs een van de beste weken uit haar carrière met een finaleplaats in het dubbelspel op Roland Garros. Maar waar ze op de baan schitterde, kreeg ze daarbuiten te maken met de donkere kant van topsport: haatberichten, bedreigingen en racistische uitlatingen na een verliespartij.

Te gast in de Servische talkshow Wish&Go sprak de 31-jarige speelster openhartig over hoe ze met zulke berichten omgaat. Kort daarvoor had ze op Roland Garros haar grootste succes ooit geboekt, door met haar dubbelpartner Anna Danilina de finale te halen. Maar terwijl ze sportief op een hoogtepunt zat, kreeg ze digitaal juist de volle laag. Volgens Krunić is het inmiddels 'normaal' dat sporters na een nederlaag worden uitgescholden of bedreigd. Haar manier van reageren verraste vriend en vijand.

Krunić krijgt het grofste van het grofste voor haar kiezen

"Na een verliespartij kreeg ik een bericht waarin iemand schreef: Ik hoop dat je verkracht wordt door zeven zwarten", vertelt ze. "Ik moest er gewoon om lachen. Dus ik stuurde terug: Waarom zeven? Dat vond ik zó vreemd. Waarom niet drie, of tien? En toen kwam er: Sorry, ik weet niet waarom ik dat schreef. Maar ik bleef doorgaan: Nee nee, leg me dat uit. Waarom zeven?"

Volgens Krunić maken zij en andere speelsters op de tour er soms zelfs grapjes over, hoe wrang dat ook klinkt. "We zeiden tegen elkaar: 'Sterf aan kanker' is inmiddels zo afgezaagd. Kom dan met iets creatievers, vriend. Ik kan daar wel tegen. Wat ik níet accepteer, is als mensen structureel over mijn grens gaan. Daar trek ik een lijn."

Noodklok wordt geluid

Ook haar landgenote Natalija Stevanović kreeg eerder met dit soort digitale agressie te maken. Na een nederlaag in Guadalajara werd zij overladen met doodswensen, bedreigingen en grove beledigingen aan haar adres én dat van haar familie. Voor Krunić reden genoeg om het bespreekbaar te maken. "We moeten leren wat oké is en wat niet. Wat mijn ruimte is, en wat jouw ruimte is."

Die geluiden komen niet alleen uit Servië. In Engeland sprak de Britse nummer 2, Katie Boulter, onlangs in een BBC-interview over de ernstige bedreigingen die ze ontving tijdens Roland Garros. Na verlies van een set stroomden de berichten binnen, met teksten als 'Ik hoop dat je kanker krijgt' en verwijzingen naar begrafenissen voor haar familie. Boulter noemde het 'verschrikkelijk' en 'iets wat je nog niet tegen je ergste vijand zou zeggen'. Volgens haar zijn veel van de haatreacties afkomstig van gokkers die hun inzet verloren zien gaan.