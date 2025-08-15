De deelname van Emma Raducanu en Carlos Alcaraz aan het gemixt dubbeltoernooi tijdens de US Open is mogelijk in gevaar. De Spanjaar is nog vol in het toernooi van de Cincinnati Open en dat gooit mogelijk roet in het eten voor het veelbesproken duo.

Op dit moment is de Cincinnati Open nog in volle gang en heeft Alcaraz de kwartfinale bereikt, net zoals zijn rivaal Jannik Sinner. De verwachting is dat de twee in de finale van het ATP-toernooi komen, maar die eindstrijd vindt aanstaande maandag plaats. De eerste wedstrijden van het gemixte dubbeltoernooi van de US Open vinden aanstaande dinsdag plaats en wordt gehouden een week voor de start van de US Open.

Nu was het bij zowel Sinner als Alcaraz van te voren bekend dat er weinig tijd tussen het dubbeltoernooi en de Cincinnati Open-finale zit. Echter worden sommige partijen op het ATP-toernooi deze week veelvuldig onderbroken door een storm die langs Cincinnati raast. Door de vele regen worden veel partijen uitgesteld en dus kan dit ook met de finale gebeuren. Als de eindstrijd van de Cincinnati Open uitgesteld wordt, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat de finalisten mee kunnen doen aan het gemixte dubbeltoernooi op de US Open.

'Alcaranu'

Het gemixte dubbeltoernooi van de US Open is zo uniek, omdat de topspeelsters uit de WTA-rankings samenspelen met een van de topspelers uit de ATP-rankings. Zo is Sinner een team met de huidige nummer 11 bij de vrouwen: Emma Navarro. Het meestbesproken duo is echter Raducanu en Alcaraz.

Al sinds de bekendmaking van de duo's voor de US Open gaan de geruchten over een mogelijke romance tussen de Britse topspeelster en het Spaanse wonderkind. Zo werden ze regelmatig samen gespot en lijken ze onafscheidelijk tijdens toernooien. Over een mogelijke relatie is vanuit het kamp van een van de twee spelers nog geen bevestiging gekomen. Op de US Open zouden ze voor het eerst met elkaar in een gemixt dubbeltoernooi spelen, maar dat komt nu dus mogelijk in gevaar.

Alles over US Open

