De finale van Wimbledon stond zondag in het teken van de titanenstrijd tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Tegelijkertijd is het iconische grastoernooi onlosmakelijk verbonden met de Britse royalty. Prinses Kate stal de show met haar stralende aanwezigheid en deelde met warmte en koninklijke elegantie de felbegeerde trofee uit aan de nieuwe kampioen Sinner.

In een finale die het publiek van begin tot eind op het puntje van hun stoel hield, greep de jonge Italiaan eindelijk zijn revanche op zijn geduchte rivaal Alcaraz. Nadat hij eerder dit jaar bij Roland Garros nipt was verslagen, trok Sinner dit keer aan het langste eind met 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Sinner ontvangt trofee uit handen van prinses Kate

Zichtbaar geraakt door het moment tilde Sinner de prachtige vergulde gouden beker trots omhoog, nadat hij deze uit handen van prinses Kate had ontvangen. Kate schitterde zelf ook in een elegante, blauwe jurk die perfect paste bij de koninklijke sfeer van Wimbledon. Met deze overwinning schreef hij Sinner geschiedenis en voegde hij zich in het illustere rijtje van Wimbledon-kampioenen.

De ceremonie kreeg een extra bijzonder tintje toen Sinner drie tennisballen signeerde voor prinses Charlotte en daarna de hand schudde van prins William en prinses Kate. "Het moet zo geweldig zijn om je naam op het winnaarsbord te zien. Van harte gefeliciteerd… Geniet van je rust", sprake Kate de Italiaan toe, nadat hij eerder dit toernooi veel last ondervond van zijn elleboog.

Sinner ontmoet koninklijke familie

Het bleef niet bij de prijsuitreiking; ook na afloop ontmoette Sinner de volledige koninklijke familie van prinses Kate, inclusief prins William. Vol enthousiasme sprak hij met hen over hun gedeelde passie: tennis. “Ik vroeg de kinderen of ze tennissen en wat voor rackets ze gebruiken, dat soort dingen. Het was geweldig. Ik denk dat het voor ons tennissers heel speciaal is dat zij zo betrokken zijn, dat maakt het extra bijzonder", sprak de Italiaan vol bewondering.

"Je ziet hoeveel ze om tennis en de sport zelf geven. Het is echt prestigieus. Ik heb het geluk gehad om haar en de hele familie te ontmoeten, en dat was een heel mooi moment", stelde Sinner. Prinses Kate toonde ook haar warme kant richting Alcaraz; stralend in haar blauwe jurk troostte ze de teleurgestelde Spanjaard en feliciteerde hem met zijn geweldige optreden.

i Jannik Sinner ontmoet na zijn Wimbledon-overwinning de koninklijke familie. ©Getty Images

Tribunes vol sterren en royals bij epische Wimbledon-strijd

Naast de koninklijke familie genoten ook tal van andere bekende gezichten van het spektakel op Wimbledon. Richard Krajicek, de enige Nederlandse Wimbledon-kampioen in het enkelspel, was samen met zijn vrouw Daphne Deckers aanwezig. Zij namen plaats naast tennislegende Andre Agassi in de Royal Box en volgden vol interesse het epische duel tussen Sinner en Alcaraz.

Naast deze tennisiconen waren ook prominenten uit andere sporttakken en de entertainmentwereld aanwezig. Namen als Formule 1-baas Stefano Domenicali, coureurs George Russell en Oliver Bearman, en acteurs Nicole Kidman, Keira Knightley en Matthew McConaughey sierden de tribunes.

