Carlos Alcaraz mist al de rest van het gravelseizoen, maar daarmee blijft de ellende voor de Spaanse toptennisser mogelijk niet bespaard. In zijn thuisland vrezen ze met grote vrezen dat ook Wimbledon, de 'finale' van het grasseizoen, aan de neus van de nummer twee van de wereld voorbijgaat.

Wat begon als een onschuldige blessure, is in Barcelona uitgelopen op een ware nachtmerrie voor de jonge Spanjaard. Alcaraz moest door polsproblemen de Masters-toernooien in Madrid en Rome laten schieten en nam ook nog de zware beslissing om zijn titel op Roland Garros niet te verdedigen. Naar verluidt zou hij zijn rentree maken vóór Wimbledon, op het toernooi van Queen's. Zijn beroemde landgenoot Alex Corretja vreest echter dat de pauze langer kan duren.

Extreem voorzichtig

"Carlos moet extreem voorzichtig zijn en mag zichzelf geen deadlines opleggen voor zijn terugkeer. Het is cruciaal dat de pees in zijn hand volledig herstelt. Pas over anderhalve maand zullen we een beter beeld hebben van de situatie. Ik ben er helemaal niet zeker van dat hij klaar zal zijn voor Wimbledon", zei Corretja tegen de Spaanse radiozender El Laguera.

"Hij moet uiterst voorzichtig zijn, zodat zijn pols volledig kan herstellen. Als hij terugkeert op gras, zal dat niet gemakkelijk zijn, want spelen op deze ondergrond vereist abrupte bewegingen, en dat kan een probleem zijn als de pols nog kwetsbaar is."

'Een serieuze zaak'

Feliciano López, toernooidirecteur van de Masters in Madrid, benadrukt dat volledig herstel van de 22-jarige cruciaal is. "Ik heb zelf een soortgelijke blessure gehad en dat is een serieuze zaak. De pols is delicaat, met veel kleine pezen en botten, en om een tennisser normaal te laten spelen, moet zijn hand niet 100 procent, maar 200 procent fit zijn. Want alles gebeurt met de pols."

'Niet nodig'

Wimbledon staat gepland van 29 juni tot 12 juli, dus heeft Alcaraz nog even. Maar López waarschuwt de Spaanse toptennisser. "Als hij voor 80 procent gezond is, kan dat een groter probleem zijn dan wanneer het een ander lichaamsdeel betreft. Het kan verergeren. Carlos is jong genoeg en zal nog genoeg kansen krijgen. Hij is twee jaar jonger dan Jannik Sinner en heeft genoeg tijd om dit in te halen. Het is niet nodig om te veel risico te nemen."