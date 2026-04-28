Rafael Jodar blijft maar verbazen bij het masterstoernooi van Madrid. De Spaanse tennissensatie plaatste zich dinsdag voor het eerst in zijn loopbaan voor de kwartfinales van een ATP 1000-toernooi en daarin mag hij het op gaan nemen tegen niemand minder dan Jannik Sinner.

De 19-jarige Jodar kwam een maand geleden de top-100 van de wereldranglijst binnen en sinds de start van het gravelseizoen beleeft hij zijn definitieve doorbraak. Het Spaanse talent pakte zijn eerste ATP-titel in Marrakesh, haalde de halve finales in Barcelona en ook in Madrid laat hij zien waarom ze in Spanje alweer dromen van de volgende grootheid na Carlos Alcaraz en Rafael Nadal.

Jodar opende het toernooi in zijn geboortestad nog met een moeizame zege op Jesper de Jong, maar sindsdien is de jonge tennisser helemaal los. Hij droogde wereldtopper Alex de Minaur (ATP-8) volledig af, was in een prachtig duel te sterk voor mede-talent Joao Fonseca en dinsdag had hij in de achtste finales geen kind aan Vit Kopriva.

Jodar blijft verbazen

De 28-jarige Tsjech was op zijn beurt bezig aan een sterk toernooi met onder meer een knappe zege op Andrey Rublev, maar in Jodar moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen. Tot 5-5 in de eerste set hielden beide spelers gelijke tred, maar daarna was het eenrichtingsverkeer. Jodar won liefst acht games op rij en daarmee had hij de zege binnen: 7-5, 6-0.

Jodar was vorig jaar maart nog de nummer 911 van de wereld, maar is sinds dat moment bezig aan een enorme opmars. Hij begon het toernooi in Madrid nog als de nummer 42 van de wereld, maar gaat door zijn plek in de kwartfinales sowieso stijgen naar plek 34.

Clash met Sinner in kwartfinales

Als de Spanjaard ook zijn volgende partij wint, komt hij zelfs de top-30 binnen, maar dat zal heel erg zwaar gaan worden. Jodar treft in de kwartfinales namelijk Sinner, die de eerste drie masterstoernooien van het jaar heeft gewonnen. De Italiaan rekende dinsdag af met de Brit Cameron Norrie in twee sets: 6-2, 7-5.

Sinner is inmiddels al twintig partijen ongeslagen en won zelfs zijn laatste 24 duels op masterstoernooien. Hij werd dit jaar enkel geklopt door Novak Djokovic (Australian Open) en Jakub Mensik (Doha). Zijn laatste nederlaag op een masterstoernooi dateert zelfs alweer van 5 oktober 2025. Toen moest Sinner in Shanghai opgeven tegen Tallon Griekspoor.

