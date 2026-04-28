Carlos Alcaraz heeft zich teruggetrokken van Roland Garros, hoewel de start van de tweede Grand Slam nog minder dan een maand duurt. De jonge Spanjaard raakte geblesseerd in Barcelona, en iedereen dacht dat het niets ernstigs was, totdat hij zijn deelname in Madrid en vervolgens op Roland Garros annuleerde.

De polsblessure die Carlos Alcaraz opliep in Barcelona, blijkt een veel hardnekkigere vijand dan aanvankelijk gedacht. Het gaat om tendinitis, ook wel tenosynovitis genoemd. Dat is een ontsteking die voor elke tennisser een ware nachtmerrie is.

De pijnlijke plek die carrières verandert

Tendinitis is een ontsteking van de pees en de peesschede, veroorzaakt door constante herhaling van bewegingen en extreme belasting van het gewricht. Voor een speler als Alcaraz, wiens spel gebaseerd is op harde slagen en ongelooflijke versnelling vanuit de pols, is dit het slechtst denkbare nieuws. De pijn, gelokaliseerd aan de basis van de duim, maakt zelfs de meest elementaire handelingen - zoals het stevig vasthouden van een racket - onmogelijk.

In gevallen van conservatieve behandeling, de optie die Alcaraz en, in het verleden, Rafael Nadal kozen, omvat de gebruikelijke aanpak het aanbrengen van ijs om de ontsteking te verminderen, immobilisatie van het gewricht, volledige rust zonder de hand te belasten en het innemen van pijnstillers, waarvan gezegd wordt dat de pijn zeer intens is.

Naarmate de pijn afneemt, kan Alcaraz de intensieve training voor andere fysieke aspecten hervatten, met als doel om weer op de baan te trainen zodra hij volledig hersteld is. Op dat moment zou het plan inhouden dat hij begint met zeer lichte trainingen, alleen om weer in contact te komen met de bal, voordat de intensiteit geleidelijk wordt verhoogd, om pijn en eventuele complicaties te voorkomen.

Alcaraz wilde geen risico nemen

De Spaanse toptennisser nam een moeilijke, maar de enige juiste beslissing. Het plan is om te proberen te herstellen voor het grasseizoen en het toernooi in Queen's, maar niemand kan garanderen dat dit ook zal gebeuren. Alcaraz was duidelijk toen hij het publiek toesprak bij de Laureus Awards, waar hij werd uitgeroepen tot sportman van het jaar: hij keert pas terug als hij honderd procent fit is. Geleerd van voorbeelden uit het verleden, is hij zich ervan bewust dat één verkeerde stap het einde van een topcarrière kan betekenen, nog voordat deze echt tot bloei is gekomen.

Del Potro, Nadal en Thiem als waarschuwing

De reden voor deze extreme voorzichtigheid ligt in de geschiedenisboeken die met tranen zijn geschreven. De polsblessure is een 'beest' dat de carrières van Juan Martín del Potro en Dominic Thiem heeft verwoest, en waar Rafael Nadal ook mee kampte. Laten we niet vergeten dat de 'reus van Tandil' in 2010 begon met een polsontsteking die uitgroeide tot een decennialange hel, talloze operaties en hem uiteindelijk dwong tot een vroegtijdig pensioen. Rafa Nadal, die een soortgelijke blessure had, stond precies twee maanden aan de kant.