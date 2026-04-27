De Belgische tennisser Alexander Blockx heeft bij het masterstoernooi in Madrid een stunt geleverd. De 21-jarige Blockx versloeg topper Félix Auger-Aliassime: 7-6 (3) 6-3. Ook een Nederlandse collega is daarvan onder de indruk.

De Belg is de nummer 69 van de wereld, de Canadese favoriet is de nummer 5 van de ATP-ranking. Blockx, die nog nooit een toernooi won op de ATP-tour en ook geen finale haalde, maakte vooral in de tweede set indruk met harde en zuivere services, waarop Auger-Aliassime geen antwoord had.

De Belg treft in zijn volgende partij de Argentijn Francisco Cerundolo. Auger-Aliassime won in zijn carrière al negen ATP-toernooien; hij verloor in januari nog de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Het was voor Blockx zijn eerste zege op een speler uit de top 10. Op de ATP-ranking nadert hij de top 50.

Jesper de Jong

Op Instagram geniet Alexander Blockx na van zijn mooie zege. "Vamos", plaatst hij als tekst bij een foto waarop hij juicht. Zijn Nederlandse collega Jesper de Jong, die in de eerste ronde te Madrid al werd uitgeschakeld, geeft een reactie op de post. 'Sushitaaa' schrijft hij. Wellicht is dat uit het Sanskriet, waarin het 'goed gedaan' betekent.

Tegen het Spaanse supertalent Rafael Jodar kwam de Jong heel dicht bij de overwinning, maar ging als nog ten onder in een bijna drie uur durende monsterpartij: 6-2, 5-7, 4-6.

Groeistuip

Stel dat je de top 100 van de ATP-ranking sorteert op leeftijd, dan staat Alexander Blockx op plek 9. Dat geeft aan dat de jonge Belg in redelijke korte tijd indrukwekkend veel heeft bereikt.

Volgens Het Laatste Nieuws kampte Blockx toen hij jonger was met groeipijnen. Inmiddels is hij 1,92 meter. Begin 2023 werd hij juniorkampioen bij de Australian Open. Onderweg naar die titel versloeg hij twee spelers van onder de twintig, die momenteel wel hoger staan op de ATP-ranking: de Amerikaan Learner Tien en de Braziliaan Joao Fonseca.

Stap

"Zij hebben die stap iets vroeger gezet dan mij en op dat niveau al meer matchen gespeeld", zei de Belg. "Zij spelen nu even op een wolk. Dat garandeert niet dat het altijd zo zal zijn. Maar het is leuk om te zien waar mijn leeftijdsgenoten staan. Het motiveert me om hetzelfde te doen."