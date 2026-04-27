Het tennistoernooi van Madrid wordt momenteel overschaduwd door een virus dat rondgaat onder de spelers. Voor enkele tennissers betekende het zelfs het einde van hun toernooi en dus heeft Aryna Sabalenka maatregelen genomen.

De gehele tennistop is momenteel in Madrid, want zowel de mannen als de vrouwen spelen in de Spaanse hoofdstad een belangrijk graveltoernooi in aanloop naar Roland Garros. Voor een aantal spelers draaide het evenement echter uit op een drama doordat ze ziek werden.

Zo moesten Madison Keys, Liudmila Samsonova en Marin Cilic zich al terugtrekken voor hun partij en zaterdag gaf wereldtopper Iga Swiatek tijdens haar duel tegen Ann Li in de derde set ziek op. Regerend Roland Garros-kampioene Coco Gauff bleek ook te kampen met dat virus, want zij gaf tijdens haar wedstrijd zondag zelfs over.

De problemen bij haar collega's hebben ertoe geleid dat Sabalenka, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, geen enkel risico meer neemt. Zij was dinsdag ondanks een set en een break achterstand te sterk voor viervoudig grandslamkampioene Naomi Osaka: 6-7, 6-3, 6-2.

Sabalenka neemt maatregelen

Sabalenka mag zich later deze week dus weer op de baan melden voor een kwartfinale tegen verrassing Hailey Baptiste en ze doet er alles aan om niet ziek te worden in Madrid. Het gerucht ging de afgelopen dagen dat het virus namelijk zou hebben gezeten in taco's met garnalen.

"Tot nu toe gaat het goed", vertelde Sabalenka op de persconferentie na haar zege op Osaka. Daar werd ze uiteraard gevraagd naar de situatie: "Ik heb gehoord dat je die taco's moet ontwijken dus ik blijf hetzelfde voedsel eten dat ik al vanaf het begin van het toernooi eet en ik probeer ook niet te lang op het terrein van het toernooi te blijven. Ik eet enkel kip met rijst en salad, dus dat is vrij simpel."

Gauff ontkracht geruchten over virus

Het gerucht over de taco's en de garnalen werd overigens al ontkracht door Gauff bij de persconferentie na haar duel van zondag. "Ik heb die garnalen helemaal niet gegeten, dus ik denk niet dat het dat was. Ik denk dat het gewoon rondgaat in de stad en dat is bij de spelers gekomen. Ik denk dat ik het van een speler heb gekregen die met zijn kluisje dicht bij die van mij zat."

