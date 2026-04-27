Stefanos Tsitsipas was jarenlang een absolute topspeler, maar de Griek is na een dramatische periode inmiddels de nummer 80 van de wereld. Bij het masterstoernooi van Madrid toont Tsitsipas eindelijk weer wat tekenen van herstel. Al had hij maandag wel wat hulp nodig van de VAR na een afgrijselijke misser.

Tsitsipas was in 2023 nog één zege verwijderd van de eerste plek op de wereldranglijst, maar dat hoogtepunt ging aan zijn neus voorbij doordat hij in de eindstrijd van de Australian Open verloor van Novak Djokovic. Sindsdien bestormden Carlos Alcaraz en Jannik Sinner de tennistop en in die tijd bewandelde Tsitsipas juist de omgekeerde weg.

Tekenen van herstel in Madrid

Hij kende vorig jaar een dramatisch seizoen en in 2026 gaat het nog niet bepaald beter. Tsitsipas, die jarenlang in de top-10 van de wereld stond, zakte de afgelopen weken steeds verder en begon aan het toernooi in Madrid als de nummer 80 van de wereld. Hij ontsnapte in de eerste ronde in een thriller tegen Patrick Kypson aan uitschakeling en dat lijkt hem plotseling wat vertrouwen te hebben gegeven.

Tsitsipas klopte daarna ook wereldtopper Alexander Bublik en gaf zichzelf daarmee een gouden kans om de achtste finales te bereiken in de Spaanse hoofdstad. Maandag moest hij het in de derde ronde opnemen tegen Daniel Merida, de nummer 102 van de wereld.

Afgrijselijke misser

De thuisspeler uit Spanje kreeg in de beginfase van de partij enkele kansen om Tsitsipas te breken, maar sloeg niet toe. De Griek deed dat bij een 4-4 stand wel en nam vervolgens snel afstand van Merida. Tsitsipas brak zijn tegenstander aan het begin van de tweede set opnieuw en kreeg bij een 2-0 voorsprong de kans om wederom de servicegame van Merida te pakken.

Tsitsipas leek die mogelijkheid echter te verspelen door een afgrijselijke misser. De tweevoudig grandslamfinalist sloeg een dropshot en die wist Merida ternauwernood terug te brengen. Tsitsipas kon de bal simpel langs de Spanjaard slaan, maar deed dat niet. De Griek sloeg tot verbazing van iedereen de bal vol in het net.

VAR schiet Tsitsipas te hulp

De 27-jarige Tsitsipas protesteerde echter direct bij de umpire na zijn afgrijselijke misser. Hij was er namelijk van overtuigd dat Merida te laat bij zijn dropshot was en dat de bal al twee keer gestuiterd had. In het tennis kun je tegenwoordig aan de umpire vragen om in zo'n geval de beelden terug te kijken en dat deed Tsitsipas dan ook.

De scheidsrechter bekeek de beelden in slowmotion en zag dat Tsitsipas inderdaad gelijk had. De Griek kreeg na de VAR-ingreep alsnog het punt en nam daarmee een 3-0 voorsprong. Die gaf hij niet meer uit handen en dus mocht hij na ruim een uur tennis de handen in de lucht steken: 6-4, 6-2.

Titelverdediger wacht in achtste finale

Tsitsipas lijkt dus eindelijk de weg omhoog weer gevonden te hebben. Doordat hij de achtste finales heeft gehaald, gaat hij sowieso vijf plekken stijgen naar de 75e plaats op de wereldranglijst. Dat kan nog veel mooier worden als hij dinsdag van titelverdediger Casper Ruud wint. De Griek maakt bij een zege op de Noor een gigantische sprong, want dan komt hij rond plek 59 terecht.