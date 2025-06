Ex-toptennisser Andy Murray verrast met eigen arena: 'Fantastische wedstrijden gespeeld'

Voormalig toptennisser Andy Murray is verrast bij het tennistoernooi van Queen's in Londen. Hij was aanwezig bij de start van het toernooi en zag de hoofdbaan omgedoopt worden tot de Andy Murray Arena. Het een speciale locatie voor de Brit.

Murray won het grastoernooi in Londen maar liefst vijf keer. Daarnaast is Queen's het toernooi waar de Brit zijn eerste ATP-overwinning behaalde. Hij schreef het toernooi op zijn naam in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016. Terug in Londen na zijn afscheid van het profcircuit werd de voormalige nummer één van de wereld gehuldigd door de organisatoren.

Tennislegende over 'moeilijke tijd' met dochter (9): 'Ze behandelt me als een vreemde' Andy Murray geniet van zijn tennispensioen, maar een van zijn kinderen maakt dat behoorlijk lastig. De tennislegende kan nauwelijks met zijn dochter over straat, zei hij met de nodige dosis humor.

Andy Murray Arena

De hoofdbaan van het complex werd omgedoopt tot Andy Murray Arena, en de drievoudig Grand Slam-winnaar liet niet na zijn dankbaarheid te uiten. "Dit toernooi en deze baan brengen veel herinneringen met zich mee. Hier won ik mijn eerste ATP-wedstrijd en het was mijn meest succesvolle toernooi."

"Ik kom hier altijd graag terug aan het begin van de Britse zomer. Ik ben erg trots op mijn resultaten hier en zeer dankbaar voor degene die besloten heeft de baan naar mij te vernoemen", vertelde hij volgens The Guardian.

i Andy Murray Arena. Getty Images

Potje tennis

De Brit speelde ook even, tot grote vreugde van de fans, en voor dit moment maakte hij een grapje in zijn kenmerkende stijl. "Het is geweldig. Natuurlijk miste ik het om op de baan te staan. Het is de eerste keer in lange tijd dat ik niet betrokken ben bij het grasseizoen. Maar nu heb ik een nieuw leven en geniet ik ervan om even weg te zijn van de sport."

"Mijn tennis is afschuwelijk tegenwoordig, dus mijn excuses voor wat jullie gaan zien. Ik zal mijn best doen"

Rivaal nam afzwaaiende Rafael Nadal op pijnlijk moment in de maling: 'Dat dacht ik eerst nog' Rafael Nadal nam zondag op schitterende wijze afscheid op Roland Garros. De Spanjaard, die het grandslamtoernooi liefst veertien keer won, werd door de organisatie in het zonnetje gezet en oude rivalen Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray waren erbij om hem te verrassen. Een van hen nam Nadal onlangs op een heel pijnlijk moment nog in de maling.

Queen's-toernooi

In 2025 zal er voor het eerst in 52 jaar weer een vrouwentoernooi plaatsvinden op Queen's. De laatste vrouwenwedstrijd hier was in 1973 en werd gewonnen door de Sovjet-Russische Olga Morozova.